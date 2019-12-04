Уряд дозволив приватну тягу на залізниці

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури.

За словами глави відомства Владислава Криклія, вже є пропозиція від компаній щодо участы у проєкті. Він зазначив, що допуск приватної тяги до роботи дозволить частково вирішити питання дефіциту тягового рухомого складу Укрзалізниціта протестувати функціонування ринку залізничних перевезень", — зазначив він.

"Ми маємо звернення від бізнесу про участь у такому пілоті, компанії готові закупити необхідний рухомий склад та провести навчання машиністів. Отже, ми не тільки дозволяємо бізнесу вирішити проблему з перевезеннями, а й тестуємо готовність компаній до відкриття ринку залізничних перевезень", — написав Криклій у Facebook.

Під час роботи пілотного проекту також планують відпрацювати технічні й технологічні питання приватної тяги, а також безпеку перевезень. Результати "пілоту" врахують при імплементації нового закону про залізничний транспорт.

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