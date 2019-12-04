business head ads

"60 на 40": Яким був 2019-й…

Алекс Ліссітса

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

Торгівля землею розшарує суспільство на правлячих…

Ірина Паламар

"Гнучкий" тренд. Чому феномен коворкінгів набирає…

Левон Папоян

Як перевести бізнес у "біле" поле?

Олег Тарарай

Створення БФР дає надію на об’єктивне…

В’ячеслав Черкашин

04
Ср., груд.
26 Нові матеріали

Уряд дозволив приватну тягу на залізниці

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Кабінет міністрів України схвалив запуск пілотного проєкту про допуск приватних локомотивів на окремі маршрути залізниці загального користування.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури.

За словами глави відомства Владислава Криклія, вже є пропозиція від компаній щодо участы у проєкті. Він зазначив, що допуск приватної тяги до роботи дозволить частково вирішити питання дефіциту тягового рухомого складу Укрзалізниціта протестувати функціонування ринку залізничних перевезень", — зазначив він.

"Ми маємо звернення від бізнесу про участь у такому пілоті, компанії готові закупити необхідний рухомий склад та провести навчання машиністів. Отже, ми не тільки дозволяємо бізнесу вирішити проблему з перевезеннями, а й тестуємо готовність компаній до відкриття ринку залізничних перевезень", — написав Криклій у Facebook.

Під час роботи пілотного проекту також планують відпрацювати технічні й технологічні питання приватної тяги, а також безпеку перевезень. Результати "пілоту" врахують при імплементації нового закону про залізничний транспорт.

Нагадаємо:

  • У листопаді 2018 року Верховна Рада України не ухвалила законопроєкт щодо допуску приватної тяги на магістраль. Передбачалося, що організацією перевезень пасажирів і вантажів можуть займатися перевізники як з ініціативи Міністерства інфраструктури, так і за власною ініціативою. При цьому за УЗ залишалася роль оператора інфраструктури. Також вказаним законопроєктом визначалися відповідальність перевізників, тарифна політика, умови доступу до інфраструктури.
  • У березня 2019 року міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що цього року в Україні в експериментальному режимі запровадять приватну тягу на залізниці, що, серед іншого, дозволить вирішити "застарілі проблеми з перевезенням аграрної продукції". До експерименту планувалось залучити асоціації виробників і клієнтів "Укрзалізниці".
  • У жовтні в "Укрзалізниці" повідомили, що розглядають можливість запуску приватної тяги на збиткових залізничних напрямках до кінця поточного року.
Кабмін приватна тяга залізниця