Уряд дозволив приватну тягу на залізниці

Кабінет міністрів України схвалив запуск пілотного проєкту про допуск приватних локомотивів на окремі маршрути залізниці загального користування.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури.
За словами глави відомства Владислава Криклія, вже є пропозиція від компаній щодо участы у проєкті. Він зазначив, що допуск приватної тяги до роботи дозволить частково вирішити питання дефіциту тягового рухомого складу Укрзалізниціта протестувати функціонування ринку залізничних перевезень", — зазначив він.
"Ми маємо звернення від бізнесу про участь у такому пілоті, компанії готові закупити необхідний рухомий склад та провести навчання машиністів. Отже, ми не тільки дозволяємо бізнесу вирішити проблему з перевезеннями, а й тестуємо готовність компаній до відкриття ринку залізничних перевезень", — написав Криклій у Facebook.
Під час роботи пілотного проекту також планують відпрацювати технічні й технологічні питання приватної тяги, а також безпеку перевезень. Результати "пілоту" врахують при імплементації нового закону про залізничний транспорт.
Нагадаємо:
- У листопаді 2018 року Верховна Рада України не ухвалила законопроєкт щодо допуску приватної тяги на магістраль. Передбачалося, що організацією перевезень пасажирів і вантажів можуть займатися перевізники як з ініціативи Міністерства інфраструктури, так і за власною ініціативою. При цьому за УЗ залишалася роль оператора інфраструктури. Також вказаним законопроєктом визначалися відповідальність перевізників, тарифна політика, умови доступу до інфраструктури.
- У березня 2019 року міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що цього року в Україні в експериментальному режимі запровадять приватну тягу на залізниці, що, серед іншого, дозволить вирішити "застарілі проблеми з перевезенням аграрної продукції". До експерименту планувалось залучити асоціації виробників і клієнтів "Укрзалізниці".
- У жовтні в "Укрзалізниці" повідомили, що розглядають можливість запуску приватної тяги на збиткових залізничних напрямках до кінця поточного року.