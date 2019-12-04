business head ads

"60 на 40": Яким був 2019-й…

Алекс Ліссітса

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

Торгівля землею розшарує суспільство на правлячих…

Ірина Паламар

"Гнучкий" тренд. Чому феномен коворкінгів набирає…

Левон Папоян

Як перевести бізнес у "біле" поле?

Олег Тарарай

Створення БФР дає надію на об’єктивне…

В’ячеслав Черкашин

04
Ср., груд.
26 Нові матеріали

Державну зернову корпорацію очолив британець

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Виконуючим обов’язки Державної продовольчо-зернової корпорації став громадянин Великої Британії та ексгендиректор агрохолдингу "Мрія" Саймон Чернявський.

Відповідне рішення розміщене на Урядовому порталі, інформує БІЗНЕС.

Відповідно до документу, який оприлюднив у телеграм-каналі нардеп  Олексій Гончаренко, Чернявський останні 4 років працював генеральним директором агрохолдингу "Мрія". Під його керівництвом холдингу вдалося реструктуризувати борги, в результаті чого загальна боргове навантаження "Мрії" знизилася з $1,1 млрд до $309,5 млн. 

464758503333

Нагадаємо, у липні 2019 року Кабмін погодив кандидатуру Ірини Марченко на посаду голови правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Довідка: ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" — національний оператор зернового ринку України, лідер у сфері зберігання, переробки, перевалки та експорту зернових. Підприємство було створене у 2010 році. У 2018/2019 маркетинговому році збільшила продаж готової продукції на внутрішньому ринку майже на 42% порівняно із попереднім роком. 

Державна зернова корпорація Саймон Чернявський