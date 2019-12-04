Державну зернову корпорацію очолив британець

Відповідне рішення розміщене на Урядовому порталі, інформує БІЗНЕС.

Відповідно до документу, який оприлюднив у телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко, Чернявський останні 4 років працював генеральним директором агрохолдингу "Мрія". Під його керівництвом холдингу вдалося реструктуризувати борги, в результаті чого загальна боргове навантаження "Мрії" знизилася з $1,1 млрд до $309,5 млн.

Нагадаємо, у липні 2019 року Кабмін погодив кандидатуру Ірини Марченко на посаду голови правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Довідка: ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" — національний оператор зернового ринку України, лідер у сфері зберігання, переробки, перевалки та експорту зернових. Підприємство було створене у 2010 році. У 2018/2019 маркетинговому році збільшила продаж готової продукції на внутрішньому ринку майже на 42% порівняно із попереднім роком.