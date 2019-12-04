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04
Ср., груд.
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У Раді проводять слухання щодо земельної реформи (ТРАНСЛЯЦІЯ)

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У Верховній Раді розпочалися парламентські слухання на тему "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення".

Про це повідомляє БІЗНЕС.

Регламентом передбачено, що слухання триватимуть упродовж трьох годин без перерви. З доповіддю виступлять міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський. 

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Заплановані також виступи уповноваженого представника президента із земельних питань та представників депутатських фракцій і груп.

Нагадаємо:

Верховна Рада земельна реформа