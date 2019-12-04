У Раді проводять слухання щодо земельної реформи (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У Верховній Раді розпочалися парламентські слухання на тему "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення".
Про це повідомляє БІЗНЕС.
Регламентом передбачено, що слухання триватимуть упродовж трьох годин без перерви. З доповіддю виступлять міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.
Арахамія сказав, коли Рада голосуватиме за ринок землі
Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень ефективності її використання
Заплановані також виступи уповноваженого представника президента із земельних питань та представників депутатських фракцій і груп.
Нагадаємо:
- Прем'єрміністр Олексій Гончарук повідомив, що ринок землі в Україні планується відкрити з 1 жовтня 2020 року.
- 20 вересня Мінекономіки оприлюднило для обговорення законопроєкт про ринок землі.
- У жовтні Кабмін запустив інформаційний сайт, який ознайомлює громадян із земельною реформою.
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13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Документ, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.
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Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.
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У законі про скасування мораторію на ринок землі планують прописати заборону росіянам або компаніям з російським корінням купувати українську землю.