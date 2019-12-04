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04
Ср., груд.
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Милованов назвав галузі, в яких зайнято найбільше українців

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За кількістю зайнятих лідерство в Україні тримає сфера торгівлі.

Про це у Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, інфомує БІЗНЕС. 

За кількістю зайнятих лідерство в Україні тримає сфера торгівлі – у ній працює 3,654 млн громадян. На другому місці сфера сільського, лісового та рибного господарства — 2,937 млн. На третьому промисловість – 2,426 млн.

Найменше людей працює у сфері інформації та телекомунікації – 280,3 тисяч.

Нагадаємо, за підсумками квітня 2019 року серед топ-5 галузей України лідером за розміром заробітної плати стала сфера інформації та телекомунікацій (20 516 грн в місяць).

Тимофій Милованов галузі