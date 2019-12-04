business head ads

"60 на 40": Яким був 2019-й…

Алекс Ліссітса

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

Торгівля землею розшарує суспільство на правлячих…

Ірина Паламар

"Гнучкий" тренд. Чому феномен коворкінгів набирає…

Левон Папоян

Як перевести бізнес у "біле" поле?

Олег Тарарай

Створення БФР дає надію на об’єктивне…

В’ячеслав Черкашин

04
Ср., груд.
26 Нові матеріали

Арахамія сказав, коли Рада голосуватиме за ринок землі

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт про ринок землі наступного пленарного тижня, що триватиме 17-20 грудня.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Укрінформ".

"Ринок землі буде наступного пленарного тижня", — сказав Арахамія.

Читайте також:

Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень ефективності її використання

Землю в користування

Нагадаємо:

Верховна Рада ринок землі Законопроєкт