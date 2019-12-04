business head ads

"60 на 40": Яким був 2019-й…

Алекс Ліссітса

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

Торгівля землею розшарує суспільство на правлячих…

Ірина Паламар

"Гнучкий" тренд. Чому феномен коворкінгів набирає…

Левон Папоян

Як перевести бізнес у "біле" поле?

Олег Тарарай

Створення БФР дає надію на об’єктивне…

В’ячеслав Черкашин

04
Ср., груд.
26 Нові матеріали

Уряд призначив тимчасових голів "Енергоатому" та низки інших відомств

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючих обов’язки керівників "Енергоатому", Нацслужби здоров’я, Держслужби з питань праці та Державної іпотечної служби.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Урядовий портал.

Тимчасово виконувати обов'язки голови Нацслужби здоров’я буде Мовчан Оксана (заступник голови НСЗУ).

А  обов'язки голови Держслужби з питань праці – Дегнер Ігор (директор Департаменту з питань праці Держпраці).

Також, Кабмін поклав тимчасове виконання обов’язків президента Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на Павлишина Павло (генеральний директор відокремленого підрозділу "Рівненська атомна електростанція").

Виконувати обов'язки голови правління Державної іпотечної установи буде Фролов Вячеслав (директор Департаменту активних операцій Державної іпотечної установи).

Нагадаємо, 27 листопада Кабмін звільнив президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського. Ініціатором його звільнення виступив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель. 

уряд призначення Енергоатом