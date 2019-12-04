Уряд призначив тимчасових голів "Енергоатому" та низки інших відомств

Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючих обов’язки керівників "Енергоатому", Нацслужби здоров’я, Держслужби з питань праці та Державної іпотечної служби.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Урядовий портал.

Тимчасово виконувати обов'язки голови Нацслужби здоров’я буде Мовчан Оксана (заступник голови НСЗУ).

А обов'язки голови Держслужби з питань праці – Дегнер Ігор (директор Департаменту з питань праці Держпраці).

Також, Кабмін поклав тимчасове виконання обов’язків президента Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на Павлишина Павло (генеральний директор відокремленого підрозділу "Рівненська атомна електростанція").

Виконувати обов'язки голови правління Державної іпотечної установи буде Фролов Вячеслав (директор Департаменту активних операцій Державної іпотечної установи).

Нагадаємо, 27 листопада Кабмін звільнив президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського. Ініціатором його звільнення виступив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.