Рада заборонила імпорт російської електрики

Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №2233 про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії", який, серед іншого, забороняє імпорт електроенергії до Росії за двосторонніми договорами.

Документ підтримали 274 народних депутати, інформує БІЗНЕС.

Законопроєктом забороняється продаж та/або постачання електроенергії, імпортованої з Росії, за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку.

Тарифний регулятор має право анулювати результати торгів про закупівлю електроенергії у Росії. З метою уникнення надзвичайної ситуації в українській енергетичній системі Кабмін має право скасовувати цю заборону, визначивши термін поновлення її дії.

Також документ покликаний не допустити неконтрольоване зростання цін на електроенергію. Тому Нацкомісії з тарифів дозволять встановити граничний розмір ціни на електрику на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.

Крім того, планується збільшити частку з 10% до 15%, яку компанії-виробники будуть продавати на "ринку на добу наперед". Це дозволить ринку стати більш ліквідним, а "Енергоатому" більше працювати у вільному ринку, збільшить його доходи, дасть фінансовий ресурс для інвестицій та збільшення заробітних плат працівникам атомних станцій.

Народний депутат Андрій Герус, який запропонував дозволити імпорт електрики з Росії, зауважив, що цей імпорт вже не потрібен, адже станом на початок вересня вугілля на складах було 1 млн тон (50% від минулорічних), а у роботі 9 блоків АЕС із 15.

"Сьогодні вже 2,4 млн тон вугілля та 13 працюючих блоків АЕС. Цей імпорт сьогодні не потрібен. Віялових відключень точно не буде, у всіх вже гарантовано буде світло, тарифи на електроенергію не виросли, як цього дехто добивався. Більше того, ціна електроенергії знизилася на 25%", — написав він у Facebook.

При цьому експерт зауважив, що попередники у 2015 році імпортували електроенергію за двохстороннім договором із Росії, а "закінчили такий імпорт введенням корупційного Роттердам+ (зокрема на російське вугілля)".

"Таким чином, цим законопроектом ми врегулювуємо деякі проблемні моменти. Разом із тим, на мою думку, зараз є всі підстави для подальшої лібералізації та розвитку ринку електричної енергії", — підсумував Герус.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада схвалила правку народного депутата Андрія Геруса до закону України "Про ринок електроенергії", дозволивши купувати за двосторонніми договорами електроенергію у країн, які не є членами європейського Енергетичного Співтовариства.