Уряд дав старт роботі Нової митниці

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 4 грудня, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу ДМС.

Згідно з розпорядженням, з 8 грудня Новій митниці передаються повноваження Державної фіскальної служби з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.

"Нарешті ми офіційно запускаємо роботу Нової Митниці, це дозволить ефективніше трансформувати митну сферу, реалізувати заплановані інфраструктурні проєкти, суттєво змінити кадровий склад. Продовжуємо працювати над тим, щоб перезавантажити роботу служби, зламати негативний стереотип про митницю, який формувався протягом довгих років, та перекрити потоки контрабанди в країну", — зазначив очільник ДМС Максим Нефьодов.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Державна митна служба презентувала найближчі плани з реформування відомства.