FlixBus запускає перший "зелений" маршрут з України в Чехію

Німецька транспортна компанія FlixBus запустила перший український маршрут Одеса-Пльзень (Чехія), на якому будуть працювати автобуси у фірмовій лівреї компанії.

Про це на пресконференції в Києві повідомив генеральний директор компанії в Польщі і Україні Міхал Леман, інформує БІЗНЕС із посиланням на ЦТС.

За його словами, перший виїзд запланований на 11 грудня. Маршрут стартуватиме в Одесі і фінішуватиме у чеському місті Плзень. По дорозі передбачені зупинки в Умані, Вінниці, Тернополі, Львові, Кракові, Празі.

Продаж квитків стартує 4 грудня. У період розпродажу ціна квитків складе від 99 грн.

Перевезення здійснюватимуться трьома брендованими автобусами Setra 2014-2015 років випуску, оформлених у фірмову зелену ліврею.

Партнером FlixBus стала компанія Regabus, яка працює на ринку з 1994 року і спеціалізується на перевезеннях між Україною та Чехією.

Нагадаємо, на початку червня 2019 року в Мінінфраструктури повідомили, що в Україну заходить найбільший і найдешевший автобусний перевізник Європи FlixBus.

Довідка: FlixBus — німецька транспортна компанія, що здійснює далекі пасажирські автобусні перевезення по всій Європі і США. Заснована в 2013 році. Штаб-квартира розташована у Берліні.

Щодня FlixBus виконує близько 350 тис. рейсів між європейськими містами з інтервалом в 30 хвилин. У 2018 році компанія перевезла 45 млн пасажирів.