Робота з дому та гнучкий графік: Кабмін планує реформувати сферу зайнятості

Про це на брифінгу заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає БІЗНЕС із посиланням на Урядовий портал.

"В Україні буде проведена реформа зайнятості – стандарти захисту працівника будуть виконані. Потрібно прибрати радянські забюрократизовані норми", – сказав міністр.

За його словами, у новому законі будуть чітко прописані ознаки трудових відносин. "Гнучкий режим робочого часу, дистанційна зайнятість, робота з дому – це кілька з тих ініціатив уряду, які ми пропонуємо закріпити законом. Важливо ще більше захистити фундаментальні права працівників, щоб вони могли відстоювати свої права", – заявив Милованов.

В уряді зазначають, що регулювання виплат за лікарняними залишаються у такій же редакції, як є сьогодні, а ось відпустку за власний рахунок можна буде взяти і на 30 днів, тоді як наразі – лише на 15 днів.

"Працівник та роботодавець мають укладати трудовий договір лише у письмовій формі, а виплата заробітних плат повинна здійснюватися винятково у грошовій формі, а не товаром, як було в радянські часи.Такої спадщини у нас ще вдосталь, але, наприклад, адміністрування праці стає більш не актуальним в епоху розвитку цифрових технологій", – заявили в уряді.

Голова Мінекономіки додав, щонове законодавство більш надійно захищатиме від звільнення осіб з інвалідністю, пенсіонерів, вагітних жінок і тих, хто перебуває у декретних відпустках.

"Ми прагнемо ускладнити, а в ідеалі, взагалі унеможливити випадки, коли під умовою фіктивних реорганізацій компаній чи установ звільняють соціально незахищених осіб. Тож хочемо законодавчо захистити усіх працівників, а звільнення вагітних жінок зробити неможливим", – сказав міністр.

Нагадаємо, уряд підтримав заміну паперових трудових книжок електронними.