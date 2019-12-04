Раді варто створити тимчасову слідчу комісію для розслідування історії з ОВДП – радник Зеленського



Про це в інтерв`ю БІЗНЕСу заявив радник президента України, член наглядової ради Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

"Напруга щодо НБУ та Мінфіну поки залишається, в т.ч. через те, що керівництво цих структур [Яків Смолій та Оксана Маркарова - ред.] було призначено ще до Володимира Зеленського. Тому якщо комісія виявить певні системні прорахунки у їхній діяльності, тоді розслідування мають продовжити відповідні правоохоронні органи", – переконаний Устенко.

За його словами, те саме стосується діяльності НБУ з рефінансування банків. "На початку 2014 року, коли головою НБУ був Степан Кубів [лютий-червень 2014р.- ред.], різко зросли показники рефінансування комерційних банків. Ці питання і напругу треба зняти, показавши результати розслідування та пояснивши, що було зроблено правильно, а що ні. Причини, чому ми отримали такий курс зрозумілі. Разом з тим, залишаються запитання, чому Нацбанк так повільно викупав валюту, повільно змінюючи свої орієнтири (засади грошово-монетарної політики на 2019 р визначали, що щодня НБУ може викуповуватися до 15 млн дол). Викуп у розмірі, спочатку 30 млн дол, а потім і 60 млн почався із запізненням, на мою думку", – підсумував Устенко.

Нагадаємо, радник президента назвав головні ризики, які відлякують іноземних інвесторів.