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04
Ср., груд.
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В Український фонд стартапів за добу "прилетіло" близько 200 заявок

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До Українського фонду стартапів за першу добу з моменту старту прийому заявок надійшло близько 200 пропозицій від стартаперів.

Про це Фонд повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Майже за добу на порталі зареєструвалось близько 200 заявок. Ми вражені темпами, консультуємо всіх в режимі 24/7 і щиро вболіваємо за ваш успіх. Будемо дуже раді, коли Фонд дасть початок успішним українським стартапам, це є нашою основною мотивацією в роботі", — зазначили у Фонді.

Також 5 грудня всіх бажаючих запрошують на вебінар, де в режимі реального часу покажуть, як працювати з порталом стартапів.

Нагадаємо:

Український фонд стартапів заявки