В Український фонд стартапів за добу "прилетіло" близько 200 заявок

До Українського фонду стартапів за першу добу з моменту старту прийому заявок надійшло близько 200 пропозицій від стартаперів.
Про це Фонд повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Майже за добу на порталі зареєструвалось близько 200 заявок. Ми вражені темпами, консультуємо всіх в режимі 24/7 і щиро вболіваємо за ваш успіх. Будемо дуже раді, коли Фонд дасть початок успішним українським стартапам, це є нашою основною мотивацією в роботі", — зазначили у Фонді.
Також 5 грудня всіх бажаючих запрошують на вебінар, де в режимі реального часу покажуть, як працювати з порталом стартапів.
Нагадаємо:
- 11 липня розпочав роботу Український фонд стартапів. Його завдання – забезпечувати грантове фінансування компаній з інноваційним продуктом на ранній стадії розвитку. Статутний капітал Фонду сформований за рахунок держбюджету і становить 390 млн грн. Розмір гранту для одного проєкту може досягати $75 тис. Планувалось, що Фонд стартапів почне прийом заявок від підприємців у листопаді, а в грудні проведе пітчинг-івент.
- 2 грудня Український фонд стартапів почав приймати заявки на фінасування від стартаперів.