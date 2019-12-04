Атомники влаштували протест під стінами уряду (ВІДЕО)

Представники профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України (Атомпрофспілки) вимагають під будівлею Кабінету міністрів відставки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Facebook-сторінку профспілки.

У рамках безстрокової акції протесту в містах-супутниках АЕС розгорнуті наметові містечка.

Окрім відставки Оржеля, мітингувальники вимагають створення окремого органу державного управління підприємствами атомного енергетично-промислового комплексу України, який мають очолити професіонали-енергетики.

Також учасники акції вимагають проведення термінової наради щодо стратегії розвитку атомної галузі України, а також поновлення на посаді президента "Енергоатому" Юрія Недашковського.

Голова Атомпрофспілки Валерій Матов вважає, що Оржелю заважає прозахідна позиція Недашковського, який виступав проти імпорту російської електроенергії в Україну.

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