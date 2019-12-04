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04
Ср., груд.
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В Україні хочуть скасувати паперові книги обліку для ФОП

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Верховній Раді запропонують ухвалити законопроєкт про спрощення взаємодії ФОП та податкової.

Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, інформує БІЗНЕС.

Так, Дубілет та нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк мають намір 4 грудня зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який спростить взаємодію фізичних осіб-підприємців із податковою.

"Із найцікавішого — скасування книги обліку для ФОПів, які не є платниками ПДВ. Про цю книгу під постом, де я проводив опитування, згадували чи не найчастіше", — написав міністр.

"Законопроєкт підписали рекордні для цього скликання 70 депутатів від всіх фракцій та груп… Впевнений, вже скоро ФОПи-"спрощенці", які не є платниками ПДВ, позбавляться паперових книг обліку, початок використання електронного кабінету стане більш швидким, а повноцінно спілкуватися з податковою можна буде майже не виходячи з дому", — додав Железняк.

Нагадаємо, у Раді пропонують усунути податкову дискримінацію для ФОПів.

Кабмін ФОП книги обліку