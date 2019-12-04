Відомий інвестбанкір заявляє про спекулятивний бум в Україні

Реальні інвестори прийдуть в Україну не раніше, ніж через кілька років. А зараз в країні спостерігається спекулятивний бум.

Таку думку висловив інвестиційний банкір, генеральний директор та власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа в інтерв`ю "НВ", інформує БІЗНЕС.

Він зазначив, що обережно ставиться до гасел уряду про приплив прямих інвестицій в Україну в найближчі роки. "Реальних інвесторів, не спекулянтів — а в Україні зараз спекулятивний бум — я все ж чекаю не раніше, ніж через пару років, і то якщо ми не спіткнемося і не наробимо нелогічних кроків", — вважає Мазепа. При цьому він зауважив, що рано чи пізно такі інвестори з'являться, адже в рамках Європи Україна — це великий споживчий ринок.

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Серед головних факторів, які стримують прихід інвесторів, власник Concorde Capital назвав корупцію. "Судячи з тих угод, які ми укладаємо з іноземцями, що йдуть, вона [корупція] тут всіх дійсно задовбала", — каже Мазепа.

Також, за його словами, багатьох іноземних івесторів відлякує війна. Причому їм, в принципі, не важливо, чи повернуться втрачені Донбас і Крим до складу України, для них важливіший стійкий мир.

"Їм важлива межа. Накресліть, кажуть, кордон, який всі підтверджують і в межах якого гарантований мир. І їм достатньо", — наголосив Мазепа.

Нагадаємо, за даними Держстату, за січень-вересень 2019 року обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України у вигляді акціонерного капіталу зріс на $1,82 млрд (5,5%) і склав $34,73 млрд. Із них 78% або $27,2 млрд надійшло з країн ЄС.