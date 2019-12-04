Парламент відтермінував екологічний стандарт "Євро-6"

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів" (№2078-1)

За прийняття законопроєкту в першому читанні проголосували 360 депутатів, а за ухвалення закону в цілому проголосували 256 депутатів, інформує БІЗНЕС.

Цим законом Рада відтермінувала введення екологічного стандарту "Євро-6"під час імпорту та виробництва транспортних засобів до 2025 року.

"Законопроєкт відтерміновує введення вимоги екологічного стандарту "Євро-6". Це дозволить врятувати залишки українського автопрому... Якщо ми впровадимо стандарт "Євро-6", то можна забути про відродження заводів. Також, норма поширюється на імпорт і, якщо ми не приймемо цей закон, то авто подорожчають",– сказав народний депутат Мар'ян Заблоцький під час презентації закону.

Як наголошується в пояснювальній записці, на сьогодні Україна не має зобов'язань за чіткими термінами приведення законодавства у цій сфері до технічних регламентів ЄС, пов'язаним з виконанням екологічного стандарту "Євро-6".

Автори законопроєкту пояснюють, що введення екологічного стандарту "Євро-6" з 2020 року все одно не поширювалося б на імпорт старих авто. "Фактично ці норми будуть стосуватися лише імпорту нових автомобілів і автомобілів національного виробництва, що призведе до збільшення їхньої вартості", – вважають автори законопроєкту.

Нагадаємо, в Україні прогнозують значне подорожчання авто з 2020 року.

Довідка: "Євро-6" – екологічний стандарт, що регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах. Згідно з нормами "Євро-6" викиди вуглекислого газу новими легковими авто повинні складати менше 130 грамів на кілометр шляху.