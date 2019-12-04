"ПриватБанк" знову знизив ставки за кредитами малому бізнесу

"ПриватБанк" вже втретє за рік знижує ставки кредитування малого бізнесу і підприємців.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу фінустанови.

Так, з 3 грудня ставку кредитування за найпопулярнішою програмою фінансування підприємців "КУБ" знижено з 1,7 до 1,6% на місяць від початкової суми кредиту за перші пів року та з 1,5 до 1,4% на місяць за наступні пів року користування кредитом.

За даними "ПриватБанку", з початку року кредитами за програмою "КУБ" скористались понад 25 тисяч підприємців на загальну суму 3,5 млрд грн.

Нагадаємо, 3 грудня президент Володимир Зеленський оголосив про запуск державної програми "Повертайся та залишайся", яка має на меті повернути українців з-за кордону. Першим кроком у реалізації цієї програми буде надання українцям доступних кредитів на власну справу.