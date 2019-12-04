Рада підтримала деофшоризацію української економіки

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкти №1209-1 і №1210 щодо протидії розмиванню податкової бази і виведенню прибутку з-під оподаткування ( ВEPS ) та задля деофшоризації економіки.

Законопроєкт №1209-1 підтримали 250 народних депутатів, №1210 — 232 депутата, інформує БІЗНЕС.

У Міністерстві фінансів зазначають, що ці документи пропонують імплементувати в українське податкове законодавство план дій BEPS, спрямований на боротьбу з агресивним податковим плануванням.

"Таким чином, Україна має можливість поліпшити імідж в міжнародних відносинах, удосконалити процедури адміністрування податків і зборів, отримати додаткові надходження до державного і місцевого бюджетів", — повідомили в Мінфіні.

Так, законопроєкт №1209-1 спрямований на впровадження міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі та імплементацію норм, передбачених Планом протидії практикам розмивання бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування (BEPS), реформування інституту фінансової відповідальності та вдосконалення процедури адміністрування податків і зборів .

Документ є технічним і передбачає внесення змін до 12 законів та підзаконних актів.

Законопроєкт №1210 спрямований на лібералізацію валютного регулювання при впровадженні Плану дій BEPS. Зокрема, документ передбачає:

- введення контролю за трансферним ціноутворенням;

- оподаткування контрольованих іноземних компаній;

- обмеження витрат за фінансовими операціями з пов'язаними особами;

- запобігання зловживанням у зв'язку із застосуванням договорів про уникнення подвійного оподаткування;

- запобігання уникненню статусу постійного представництва та оподаткування постійних представництв і застосування процедури взаємного узгодження.

Також автори законопроєкту пропонуютьудосконалити процедуру оскарження рішень контролюючих органів шляхом створення постійного дорадчого органу при центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політики. Йдеться про створення Апеляційної комісії з питань розгляду скарг платників податків.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №1210 про внесення змін до Податкового кодексу, які передбачають підвищення ренти на видобуток залізної руди, збільшення ставок акцизу на сигарети, введення плану дій BEPS з протидії ухиленню від сплати податків.