В Україні скасували держмонополію на виробництво спирту

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №2300 , який скасовує державну монополію на виробництво спирту.

За ухвалення відповідного закону проголосували 284 народних депутатів, повідомляє БІЗНЕС.

"Ми внесли кілька надзвичайно важливих уточнень, які забезпечують прозоре виробництво спирту, — це поправка про цілодобове відеоспостереження. Також врахована поправка про захист внутрішніх виробників, тобто про обмеження імпорту", — сказав під час виступу голова парламентського Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Так, законопроєктом пропонується:

скасувати державну монополію на виробництво спирту, починаючи з 1 січня 2020 року;

надати можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми здійснювати провадження діяльності з виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії;

провести повну лібералізацію експорту спирту з України.

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Передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом міністрів України державні підприємства.

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