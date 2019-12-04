В Україні скасували держмонополію на виробництво спирту

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №2300, який скасовує державну монополію на виробництво спирту.
За ухвалення відповідного закону проголосували 284 народних депутатів, повідомляє БІЗНЕС.
"Ми внесли кілька надзвичайно важливих уточнень, які забезпечують прозоре виробництво спирту, — це поправка про цілодобове відеоспостереження. Також врахована поправка про захист внутрішніх виробників, тобто про обмеження імпорту", — сказав під час виступу голова парламентського Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.
Так, законопроєктом пропонується:
- скасувати державну монополію на виробництво спирту, починаючи з 1 січня 2020 року;
- надати можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми здійснювати провадження діяльності з виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії;
- провести повну лібералізацію експорту спирту з України.
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Передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом міністрів України державні підприємства.
Нагадаємо:
- Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства анонсувало скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року.
- 10 жовтня міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив, що держпідприємство "Укрспирт" планують передати на приватизацію. У міністерстві підрахували, що приватизація "Укрспирту" дозволить залучити до держбюджету 6-7 млрд грн.
- 22 жовтня в Мінекономіки повідомили, що в Україні протягом місяця планується провести незалежний аудит всіх спиртових заводів.