Рада попередньо схвалила розкритикований бізнесом законопроєкт №1210

Верховна Рада підтримала у першому читанні скандальний законопроєкт №1210 про внесення змін до Податкового кодексу, які передбачають підвищення ренти на видобуток залізної руди, збільшення ставок акцизу на сигарети, введення плану дій BEPS з протидії ухиленню від сплати податків.

Відповідний документ, автором якого є голова парламентського комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев, підтримали 232 народних депутата, інформує БІЗНЕС.

При цьому альтернативний законопроєкт №1210-1, який рекомендував до ухвалення профільний комітет, не набрав необхідної кількості голосів — лише 225.

Гетманцев запропонував до другого читання внести до законопроєкту низку компромісних поправок, в тому числі вилучити норму про підвищення рентних ставок на видобуток газу. "Вже на сьогодні ми в процесі відкритого обговорення — з присутністю в робочих групах медіа, бізнесу, експертів, Мінфіну і Державної податкової служби. Вже досягли домовленостей, які я як глава податкового комітету подам до другого читання", — заявив Гетманцев.

Також в редакції до другого читання Гетманцев запропонував перенести введення концепції оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній (КІК) на 2021 рік, а також збільшити неоподатковуваний ліміт по КІК з 1 млн євро до 2 млн євро.

Ставки по ренті на видобуток залізної руди, за словами глави податкового комітету, повинні бути до другого читання визначені в розмірі, компромісному для галузі і держави. "Ми сьогодні обговорюємо цей розмір на рівні 12%", — зазначив Гетманцев.

Крім того, він пропонує виключити з законопроєкту розкритиковані бізнесом норми про оподаткування експортних операцій за ставкою 20% ПДВ (оподатковувати різницю собівартості та ціни продажу), скасування положення про особисту відповідальність податкових інспекторів, збільшення штрафних санкцій за порушення термінів реєстрації податкових накладних навіть по неоподатковуваних податках і пільгових операціях, оподаткування курсових різниць.

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