business head ads

"60 на 40": Яким був 2019-й…

Алекс Ліссітса

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

Торгівля землею розшарує суспільство на правлячих…

Ірина Паламар

"Гнучкий" тренд. Чому феномен коворкінгів набирає…

Левон Папоян

Як перевести бізнес у "біле" поле?

Олег Тарарай

Створення БФР дає надію на об’єктивне…

В’ячеслав Черкашин

04
Ср., груд.
26 Нові матеріали

Рада попередньо схвалила розкритикований бізнесом законопроєкт №1210

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Верховна Рада підтримала у першому читанні скандальний законопроєкт №1210 про внесення змін до Податкового кодексу, які передбачають підвищення ренти на видобуток залізної руди, збільшення ставок акцизу на сигарети, введення плану дій BEPS з протидії ухиленню від сплати податків.

Відповідний документ, автором якого є голова парламентського комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев, підтримали 232 народних депутата, інформує БІЗНЕС.

При цьому альтернативний законопроєкт №1210-1, який рекомендував до ухвалення профільний комітет, не набрав необхідної кількості голосів — лише 225.

Гетманцев запропонував до другого читання внести до законопроєкту низку компромісних поправок, в тому числі вилучити норму про підвищення рентних ставок на видобуток газу. "Вже на сьогодні ми в процесі відкритого обговорення — з присутністю в робочих групах медіа, бізнесу, експертів, Мінфіну і Державної податкової служби. Вже досягли домовленостей, які я як глава податкового комітету подам до другого читання", — заявив Гетманцев.

Також в редакції до другого читання Гетманцев запропонував перенести введення концепції оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній (КІК) на 2021 рік, а також збільшити неоподатковуваний ліміт по КІК з 1 млн євро до 2 млн євро.

Ставки по ренті на видобуток залізної руди, за словами глави податкового комітету, повинні бути до другого читання визначені в розмірі, компромісному для галузі і держави. "Ми сьогодні обговорюємо цей розмір на рівні 12%", — зазначив Гетманцев.

Крім того, він пропонує виключити з законопроєкту розкритиковані бізнесом норми про оподаткування експортних операцій за ставкою 20% ПДВ (оподатковувати різницю собівартості та ціни продажу), скасування положення про особисту відповідальність податкових інспекторів, збільшення штрафних санкцій за порушення термінів реєстрації податкових накладних навіть по неоподатковуваних податках і пільгових операціях, оподаткування курсових різниць.

Нагадаємо:

  • 30 серпня 2019 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №1210, який, крім іншого, пропонує змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів.
  • Директор економічних програм Українського інституту майбутнього, співінвестор БІЗНЕС100 Анатолій Амелін вважає, що податкові новації, передбачені законопроєктом № 1210загрожують енергонезалежності України і призведуть до мільярдних інвестиційних втрат.
  • 20 вересня члени Київської торгово-промислової палати закликали голову парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева не допустити ухвалення в другому читанні трьох законопроєктів в сфері фіскальної політики без урахування думки бізнесу.
  • 30 вересня Європейська бізнес асоціація закликала владу дотримуватися принципу стабільності податкової системи та впроваджувати нові підходи до формування рентної плати на залізну руду в рамках реформи податкового законодавства.
Верховна Рада Податковий кодекс України Законопроєкт