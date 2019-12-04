Проєкт Promprylad.Renovation за місяць потроїв суму залучених інвестицій

На сьогоднішній день у проєкт "Промприлад.Реновація", яким керує бізнесмен, співінвестор БІЗНЕС100 та співзасновник платформи "Тепле Місто" Юрій Филюк, інвестовано $4,1 млн.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці проєкту, інформує БІЗНЕС.

Лише за листопад до проєкту долучилися 69 нових інвесторів, а дев`ять чинних інвесторів збільшили суми своїх вкладів. Загалом за останній місяць у "Промприлад.Реновація" було інвестовано $540 тис., що майже втричі більше, ніж у жовтні.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року у проєкт "Промприлад.Реновація" було залучено $3,4 млн інвестицій.

Довідка: "Промприлад.Реновація" — це перший в Україні приклад перетворення закинутого радянського заводу на сучасний бізнес-кластер із залученням інвестицій громадян. За прикладом проєкту Urban Space бізнесмен Юрій Филюк і команда взялися за значно масштабніші перетворення Івано-Франківська, і замість того, аби забудовувати місто дешевими новобудовами, почали ревіталізацію старого заводу. Презентація проєкту відбулася на початку червня 2019 року.

Завод "Промприлад" — одне із найстаріших підприємств приладобудування Галичини, розташоване у центрі Івано-Франківська. За радянських часів завод був платформою інновацій. Тут виготовляли здебільшого продукти для промисловості, але також забезпечували товарами й населення. Наприклад, тут робили парасольки, відомі на весь Радянський Союз, а також деталі для легкових авто. Товари експортували в понад 20 країн світу. У 1990-х роках завод приватизували та розпродали.

Зараз тут створюють інноваційний центр для розвитку міста в чотирьох напрямках: освіта, мистецтво, нова економіка та урбаністика. Проєкт "Промприлад. Реновація" є прикладом імпакт-інвестування. Інвестори вкладаються в соціальну ініціативу, стають співвласниками заводу та отримують дивіденди. Упродовж реконструкції частка кожного інвестора зростає. На заводі поетапно відбувається перебудова під офісні приміщення, лабораторії, майстерні, виставковий та розважальний центри, готель та хостел, фермерський ринок, ресторани.