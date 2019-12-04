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04
Ср., груд.
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Україна вперше розмістила ОВДП під ставку менше 4%

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Eкраїні вперше вдалося розмістити ОВДП у доларах під ставку менше 4%.

Про це повідомляє БІЗНЕС пресслужба Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики, до державного бюджету залучено 4 655 348 188,66 грн (за курсом НБУ)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було задоволено 62 із виставлених 79 заявок на придбання ОВДП.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України 26 листопада 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 2,388 млрд грн.

Україна ОВДП ставки