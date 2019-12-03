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03
Вт., груд.
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"Повертайся та залишайся": Зеленський обіцяє 5% кредити для бізнесу (ВІДЕО)

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Президент Володимир Зеленський оголосив про запуск державної програми "Повертайся та залишайся", яка має на меті повернути українців з-за кордону.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, оприлюдненому у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Під час своєї інавгурації я казав, що у всьому світі 65 мільйонів українців і ми дуже хочемо щоб ви повернулися додому. Ми також хочемо, щоб ті хто опустив руки і планує поїхати з України — залишились. Тому ми запускаємо нову державну програму "Повертайся та залишайся", — заявив президент.

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За його словами, першим кроком в реалізації програми буде надання доступних кредитів для власної справи на суму в 1,5 млн грн на 5 років з такими умовами:

- 5% для нового та діючого бізнесу, який створить мінімум 2 нові робочі місця;
- 7% для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створить нові робочі місця;

- За кожного найнятого працівника ставка буде знижуватися на 0,5%;
- 9% для вже працюючого бізнесу, який має виручку 25-50 млн грн.

Деталі програми Зеленський обіцяв розповісти згодом.

Нагадаємо, раніше в Мінекономіки України заявили про можливість надання аграріям кредитів на купівлю землі під 3% річних терміном на 8-10 років.

Володимир Зеленський кредити бізнес