Україна щорічно втрачає майже 4 млрд грн від тіньового ринку таксі

В Україні майже 98% ринку таксі перебуває в тіні.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Офіс ефективного регулювання.
"Це не лише призводить до втрат державою майже 4 млрд гривень щорічно, а й пасажири не можуть почувати себе комфортно. Популярні мобільні додатки не виправляють ситуацію, адже є лише зв’язковими між пасажиром та водієм. Натомість отримання ліцензії є надто важким та бюрократичним процесом для водіїв", — заявляють в Офісі.
Там наголошують, що ринок потребує дієвої реформи та оприлюднили відеопрезентацію законодачих напрацювань.
Нагадаємо:
- У липні 2019 року Асоціація відповідальних перевізників, а також Uklon, Uber, Bolt, Transflot та інші гравці ринку розробили концепцію нового законодавчого регулювання ринку таксі, а також підписали меморандум про співпрацю.
- У листопаді у Мінінфраструктури повідомили, що розробляють законопроєкт, який спростить реєстрацію таксі.