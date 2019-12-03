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03
Вт., груд.
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Україна щорічно втрачає майже 4 млрд грн від тіньового ринку таксі

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В Україні майже 98% ринку таксі перебуває в тіні.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Офіс ефективного регулювання.

"Це не лише призводить до втрат державою майже 4 млрд гривень щорічно, а й пасажири не можуть почувати себе комфортно. Популярні мобільні додатки не виправляють ситуацію, адже є лише зв’язковими між пасажиром та водієм. Натомість отримання ліцензії є надто важким та бюрократичним процесом для водіїв", — заявляють в Офісі.

Там наголошують, що ринок потребує дієвої реформи та оприлюднили відеопрезентацію законодачих напрацювань.

Нагадаємо:

реформа Ринок таксі