Маркарова допускає зниження ставки ПДФО

Перевиконання державного бюджету в 2020 році створить передумови для зниження податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю виданню "Кореспондент", інформує БІЗНЕС.

"Сподіваюся, у 2020 році бюджет буде перевиконано, що створить передумови для зниження ПДФО", – сказала міністр.

На її думку, зниження цього податку стане драйвером економічного зростання. "Податок на доходи фізосіб – це перший податок, який нам треба знижувати, тільки-но ми отримаємо таку можливість. І це буде одним із найбільших драйверів економічного зростання. Якщо ми зможемо знизити ставку, скажімо, до 15%, це стане дуже хорошим кроком для пожвавлення бізнес-активності", — зазначила Маркарова.

З 2016 року в Україні було встановлено єдину базову ставку ПДФО розміром 18% замість двох діючих — 15% і 20%, для дивідендів з джерела в Україні залишається ставка розміром 5%, для доходів із-за кордону — 18%.

Нагадаємо, для більшості українців ставка ПДФО з 2016 року становить 18%.