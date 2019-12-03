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03
Вт., груд.
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Маркарова допускає зниження ставки ПДФО

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Перевиконання державного бюджету в 2020 році створить передумови для зниження податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю виданню "Кореспондент", інформує БІЗНЕС.

"Сподіваюся, у 2020 році бюджет буде перевиконано, що створить передумови для зниження ПДФО", – сказала міністр.

На її думку, зниження цього податку стане драйвером економічного зростання. "Податок на доходи фізосіб – це перший податок, який нам треба знижувати, тільки-но ми отримаємо таку можливість. І це буде одним із найбільших драйверів економічного зростання. Якщо ми зможемо знизити ставку, скажімо, до 15%, це стане дуже хорошим кроком для пожвавлення бізнес-активності", — зазначила Маркарова.

З 2016 року в Україні було встановлено єдину базову ставку ПДФО розміром 18% замість двох діючих — 15% і 20%, для дивідендів з джерела в Україні залишається ставка розміром 5%, для доходів із-за кордону — 18%.

Нагадаємо, для більшості українців ставка ПДФО з 2016 року становить 18%.

Оксана Маркарова ПДФО