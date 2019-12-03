Аудит "Укрспирту" виявив незадовільний стан майже чверті заводів

Про це повідомив виконуючий обов'язки голови "Укрспирту" Сергій Блескун на презентації результатів аудиту підприємства, інформує БІЗНЕС з посиланням на УНІАН.

"22 із 83 заводів — у незадовільному стані. Даху немає, стін немає", — зазначив він. Згідно з результатами аудиту, працюючими виявилися 29 заводів, всі вони також обладнані зареєстрованими витратомірами-лічильниками спирту.

У свою чергу, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький повідомив, що наказами керівництва "Укрспирту" були премійовані працівники заводів при невиконанні ними місячними плану (від 40 до 99%) на загальну суму 53,52 млн грн.

Також, за його даними, сума зайвих витрат на непрацюючі підприємства за 9 місяців 2019 року склала 80 185 250 грн, а закупівля зернових культур для виготовлення спирту здійснювалася за завищении цінами. Зокрема, на закупівлю кукурудзи було витрачено 2 913 000 грн, пшениці — 5 257 400 грн.

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