Аудит "Укрспирту" виявив незадовільний стан майже чверті заводів

Майже чверть заводів державного підприємства "Укрспирт" опинилися в незадовільному стані.
Про це повідомив виконуючий обов'язки голови "Укрспирту" Сергій Блескун на презентації результатів аудиту підприємства, інформує БІЗНЕС з посиланням на УНІАН.
"22 із 83 заводів — у незадовільному стані. Даху немає, стін немає", — зазначив він. Згідно з результатами аудиту, працюючими виявилися 29 заводів, всі вони також обладнані зареєстрованими витратомірами-лічильниками спирту.
У свою чергу, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький повідомив, що наказами керівництва "Укрспирту" були премійовані працівники заводів при невиконанні ними місячними плану (від 40 до 99%) на загальну суму 53,52 млн грн.
Також, за його даними, сума зайвих витрат на непрацюючі підприємства за 9 місяців 2019 року склала 80 185 250 грн, а закупівля зернових культур для виготовлення спирту здійснювалася за завищении цінами. Зокрема, на закупівлю кукурудзи було витрачено 2 913 000 грн, пшениці — 5 257 400 грн.
Нагадаємо:
- 10 жовтня міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив, що держпідприємство "Укрспирт" планують передати на приватизацію. У міністерстві підрахували, що приватизація "Укрспирту" дозволить залучити до державного бюджету 6-7 млрд грн.
- 22 жовтня в Мінекономіки анонсували проведення незалежного аудиту всіх спиртових заводів.
- 23 жовтня Кабінет міністрів звільнив очільників Держпродспоживслужби, "Аграрного фонду" та "Укрспирту".
- 25 жовтня Милованов доручив провести аудит "Укрспирту" та "Аграрного фонду".
- Наприкінці листопада Мінекономіки звільнило керівників п`яти заводів "Укрспирту".
- 1 листопада Мінекономіки оголосило конкурс на посаду керівника "Укрспирту".