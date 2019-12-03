Зеленський підписав указ щодо енергобезпеки, в якому враховані пропозиції спільноти БІЗНЕС 100

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №874 про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки".

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє БІЗНЕС.

У рішенні РНБО йдеться про необхідність підвищення ефективності державної політики у сфері енергетичної безпеки. Зокрема, РНБО пропонує Кабінету міністрів внести на розгляд Верховної Ради законопроєкти щодо нарощування обсягів видобутку природного газу, нафти, сланцевого газу до 1 квітня 2020 року, створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів з урахуванням вимог Євросоюзу до 1 квітня 2020 року, нову редакцію Кодексу України про надра.

Також Рада пропонує забезпечити перегляд енергетичної стратегії України до 1 квітня 2020 року.

Директор економічних програм Українського інституту майбутнього (UIF), співінвестор БІЗНЕС100 Анатолій Амелін наголосив, що більша частина завдань цього указу міститься в іншому документі — Доктрини економічної безпеки України, яку ініціювала спільнота БІЗНЕС100.

Він зауважив, що у Доктрині міститься перелік рекомендацій для забезпечення енергобезпеки:

1) Розробити та ухвалити довгострокову Енергетичну стратегію України-2030, яка відповідатиме вимогам і критеріям галузевої стратегії і буде частиною комплексної економічної стратегії України-2030;

2) Розробити та схвалити Програму розвитку ядерно-промислового комплексу України на період до 2050 року, який вже наразі готується UIF;

3) Створити окремий штаб з питань енергобезпеки в системі Кабінету Міністрів України, розробити систему постійного моніторингу ризиків сектора і покласти на штаб уряду відповідальність за моніторинг і контроль ризиків;

4) Розробити прогнозні баланси забезпечення України первинними енергоресурсами і паливами до 2030 року;

5) Сформувати моделі переходу до самозабезпечення України первинними енергоресурсами до 2025 року;

6) Сформувати план нарощування видобутку енергоресурсів: вугілля, природного газу, нафти і газового конденсату;

7) Встановити KPI в кожному сегменті сектора — видобутку газу, видобутку вугілля, видобутку і переробки нафти, генерації, розподілу і передачі електроенергії, енергозбереження та призначити відповідальних за виконання KPI;

8) Сформувати комплексну програму зниження енергоспоживання, яка буде включати наступні заходи:

- утеплення будівель;

- реалізацію енергозберігаючих заходів у процесі оновлення;

- перепроєктування систем теплопостачання, перебудову роботи ТЕС.

9) Розробити план диверсифікації імпортних поставок енергоресурсів для досягнення мети граничної частки кожного постачальника в розмірі не більше 30% від сукупного споживання;

10) Ухвалити закон про формування мінімальних запасів нафти, в повній відповідності з зобов'язаннями і практик Європейського Енергетичного співтовариства, а також всі необхідні підзаконні акти;

11) Здійснити перехід до обов'язковості процедури відкритого публічного аукціону для видачі ліцензій та відведення ділянок під видобуток нафти і газу. Застосувати наступне — передача ділянки під угоду про розподіл продукції здійснюється тільки після 3-кратного провалу аукціону із зобов'язанням інвестора здійснити вкладення обсягом $3 млн протягом двох років з моменту отримання ділянки;

12) Забезпечити умови для створення ринків і переходу до ринкових механізмів ціноутворення у всіх сегментах сектору: видобутку вугілля, нафтогазовидобування, сегментах генерації і дистрибуції електроенергії, теплопостачання;

13) Забезпечити початок функціонування вільного ринку електроенергії в терміни, передбачені Законом України "Про ринок електричної енергії", але не пізніше 2020 року;

14) З 2020 року ліквідувати перехресне субсидування і регулювання тарифів у секторі електроенергії, виключаючи регулюванням діяльності природних монополій;

15) Поставити завдання НЕК "Укренерго" (KPI керівництва) завершити процес синхронізації з ENTSO-E до кінця 2023 року;

16) Розробити план нарощування маневрових потужностей електроенергетики;

17) Посилити громадський контроль над роботою Антимонопольного комітету України та Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг;

18) Завершити до кінця 2020 року підготовку до акціонування (з можливим подрібненням на 3 окремі компанії, виділенням інших непрофільних бізнес) і відкритого публічного продажу ДП "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України";

19) Розробити систему моніторингу інформаційних атак, вивчення джерел їх походження та їх протидії;

20) Розробити та схвалити програму протидії кібератакам, теракти, інформаційним атакам;

21) Розробити систему постійного моніторингу загроз (ризиків) енергозабезпечення.

Нагадаємо:

Довідка: Проєкт Доктрини економічної безпеки України розроблений Фондом підтримки економічної безпеки України та експертами Інституту соціально-економічної трансформації, Українського інституту майбутнього та Центру соціально-економічних досліджень CASE України за юридичної підтримки Sayenko Kharenko.

У Доктрині відображено загрози та виклики компонентам економічної безпеки держави (інституціональній, фінансовій, макроекономічній, соціально-демографічній, енергетичній, зовнішньоекономічній та інфраструктурній), їх потенційні наслідки та шляхи розв’язання.