Рада ухвалила в першому читанні закон про удосконалення адміністрування податків

Верховна Рада підтримала за основу в першому читанні законопроєкт №1209-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

За проголосували 250 народних обранців, передає БІЗНЕС.

У документі прописане уточнення порядку направлення вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску; внесення змін до розміру штрафних санкцій за порушення вимог, передбачених законом; виключення обов’язку контролюючого органу про надання інформації Пенсійному фонду про узгодження результатів перевірок у частині нарахування єдиного внеску.

Законопроєктом пропонуються зміни до законів "Про державну підтримку сільського господарства України" та "Про державну підтримку сільського господарства України", передбачають внесення уточнення до формули розрахунку питомої ваги вартості реалізованих сільськогосподарських товарів, при досягненні якої у с/г товаровиробника виникає право на отримання бюджетної дотації; обов’язок повідомлення особи, що претендує на отримання бюджетної дотації, про всіх пов’язаних осіб, що є отримувачами держпідтримки.

Проєкт надає повноваження Кабінету міністрів щодо визначення порядку відрахування до держбюджету частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100%.

Також пропонується встановлення ставки мита на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання за допомогою підігрівача з електронним управлінням.

Крім того, проєкт передбачає внесення змін до закону "Про судовий збір" у частині встановлення максимальної величини ставки судового збору за поданням до адміністративного суду апеляційної або касаційної скарги на рішення суду.

Законопроєктом вносяться зміни до 63 інших законодавчих актів України, якими узгоджується питання розподілу повноважень між органами податкової та органами митної служби та якими чітко визначено, що контролюючий орган - це орган, який визначений Податковим кодексом.

"Прийняття цього законопроєкту дозволить забезпечити додаткові надходження до державного бюджету за рахунок підвищення прозорості міжнародних транзакцій суб’єктів господарювання та запобігатиме використанню агресивних схем податкового планування, сприятиме запровадженню міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі, вдосконалить процедуру адміністрування податків та зборів, а також сприятиме дотриманню принципу справедливості оподаткування",– йдеться у пояснювальній записці.

Як зазначив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, законопроект потребує доопрацювання до другого читання. "До законопроєкту було багато зауважень. Наприклад, стосовно регулювання держпідприємств. І практично одноголосно вирішили, що цей розділ потрібно переглядати. Те саме стосується і інших частин законопроєкту", – сказав Железняк.