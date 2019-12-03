Милованов назвав регіони з найнижчими зарплатами

Про це у Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, інфомує БІЗНЕС.

"Статистика дня. Найнижча середньомісячна заробітня плата по областям: Чернівецька — 7 885 грн, Херсонська — 8 020 грн, Тернопільська — 8 098 грн, Чернігівська — 8 130 грн, Кіровоградська — 8 222 грн", — написав міністр.

Нагадаємо, за підсумками квітня 2019 року серед топ-5 галузей України лідером за розміром заробітної плати стала сфера інформації та телекомунікацій (20 516 грн в місяць).