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Вт., груд.
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Милованов назвав регіони з найнижчими зарплатами

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Найнижча середньомісячна заробітна плата у Чернівецькій області.

Про це у Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, інфомує БІЗНЕС.

"Статистика дня. Найнижча середньомісячна заробітня плата по областям: Чернівецька — 7 885 грн, Херсонська — 8 020 грн, Тернопільська — 8 098 грн, Чернігівська — 8 130 грн, Кіровоградська — 8 222 грн", — написав міністр.

Нагадаємо, за підсумками квітня 2019 року серед топ-5 галузей України лідером за розміром заробітної плати стала сфера інформації та телекомунікацій (20 516 грн в місяць).

зарплати Тимофій Милованов