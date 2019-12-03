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03
Вт., груд.
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Гончарук представив нового очільника Держгеокадастру

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Прем`єрміністр України Олексій Гончарук представив нового керівника Держгеокадастру Дениса Башлика.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з питань агрополітики, інформує БІЗНЕС.

"Перед нами усіма стоять непрості завдання, тому ми готові підставити своє плече і спільними зусилями перезавантажити службу. Невдовзі побачимо перші результати", — написав Висоцький.

Зазначимо, що Башлик закінчив Київський національний університет ім. Т.Шевченка за спеціальністю "Міжнародні відносини". Працював у 2013-2015 роках помічником народного депутата України, у 2016-2017 роках головним спеціалістом відділу міжнародних відносин Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Держгеокадастру у Луганскій області, з 2017 року — директор Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Держгеокадастру.

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керівництво Дергеокадастр