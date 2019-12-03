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03
Вт., груд.
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У НБУ заявляють про посилення тиску

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Національний банк України заявляє про посилення тиску на інституцію.

Про це розповіли в пресслужбі НБУ, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема у регуляторі повідомили, що відбувається переслідування сімей і близьких співробітників центробанку.

"Терор і тиск на НБУ - інституцію, правління, колектив  тривають. Зі вчора і сьогодні – у вигляді особистого переслідування сімей і близьких працівників НБУ. Ми обурені тим, як замовники і організатори мітингів спотворюють демократичне право громадян на свободу слова та вільне висловлювання своїх поглядів для задоволення власних бізнес-інтересів", – йдеться в коментарі пресслужби.

Нагадаємо, 13 листопада  громадська організація "Стоп корупції" ініціювала акцію протесту "Зупинимо корупцію в НБУ". Активісти вимагають притягнути до відповідальності Смолія та Рожкову за нібито покриття корупційних схем у центробанку.

Пізніше мітингувальники прийшли до будинків глави НБУ Якова Смолія та його першого заступника Катерини Рожкової.

Правління НБУ минулого тижня заявило про сфокусовану атаку на регулятора, що триває вже кілька тижнів, у формі замовних спекуляцій і наклепу в ЗМІ, проплачених мітингів біля стін НБУ і навіть спроби вторгнення до центробанку. У НБУ переконані, що тиск здійснює олігарх та екс-власник "ПриватБанку"Ігор Коломойський, який заборгував державі $5,5 млрд, виведених із "ПриватБанку" до націоналізації.

НБУ протести переслідування