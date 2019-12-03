Мінімальні роздрібні ціни на алкоголь хочуть скасувати

Після прийняття президентського законопроєкту про демонополізацію спиртової галузі (№2300) доцільності у встановленні мінімальних роздрібних цін (МРЦ) на алкогольну продукцію не буде.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький, передає БІЗНЕС із почиланням на УНН.

"Логічно, що після реалізації законодавчої ініціативи щодо демонополізації спиртової галузі і запуску приватного сектору має відбуватися ринкове регулювання, і доцільності у такому інструменті (встановлення МРЦ на алкогольні напої — ред.) не буде. Тому так, відмовитися [від МРЦ на алкогольні напої — ред.] можемо, але по мірі демонополізації галузі", — уточнив він.

Висоцький уточнив, що перед тим, як скасовувати практику встановлення МРЦ на алкогольні напої, треба провести консультації. Він також додав, що про підвищення МРЦ, тим паче, у найближчій перспективі взагалі не може бути й мови.

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Враховуючи ревальвацію — зниження імпортних компонентів у виробництві продукту, враховуючи потенційне зниження вартості сировини, необхідної для виробництва спирту, і потенційне зниження вартості спирту й зменшення інфляції в цілому — підстав для підвищення МРЦ на алкогольні напої немає, — аргументував він.

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