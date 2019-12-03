Україна нарощує виробництво фосфатних добрив

На початку 2020 року агрохімінчна виробнича компанія BLAU Chem запустить у Житомирі виробництво рідких комплексних добрив (РКД) та збільшить потужності групи до 10-15 тис. т на місяць.

Про це БІЗНЕСу повідомив комерційний директор компанії Сергій Рубан.

"Другий комплект хімічного обладнання для виробництва рідких комплексних добрив в Україну з США вже прибув, розпочато монтаж", – зазначив Рубан.

Пілотне виробництво хімічних поліфосфатних РКД за повною кислотною технологією компанії було запущено в другому кварталі цього року в Бердянську Запорізької області, а до кінця наступного року компанія планує налагодити виробництво на чотирьох заводах – в Житомирі, Харківській, Вінницькій та Кіровоградській областях. Виробнича потужність компанії після запуску регіональних підприємств складатиме 20-30 тис. т РКД на місяць або 240-360 тис. т на рік.

"Особливістю заводів групи компаній, побудованих за американською технологією, є максимальна автоматизація. Завдяки програмному комплексу, процесом виробництва і відвантаження добрив керує лише кілька операторів з віддаленого пункту контролю", – розповів комрційний директор BLAU Chem.

За його словами, налаштування обладнання заводу дозволяє синтезувати окрім поліфосфатних рідких добрив АРР (ammoniumpolyphosphatefertilizer), також спрощені марки РКД під замовлення аграрних компаній. "Таким чином українські аграрії отримали додаткову альтернативу високоякісним, але не дешевим рідким фосфатним добривам BLAU phos АРР 10:34; АРР 7:23, а також дешевим і не якісним РКД, що виготовлені без дотримання промислових стандартів", – запевняє Рубан.

Наприклад, високоякісне РКД BLAU phos АРР 10:34 у грудні 2019 року коштує 16,850 тис. грн/т, а спрощена марка РКД NP 8:24 виготовлена на тому ж обладнанні з дотриманням всіх хімічних стандартів – лише 9,980 тис. грн/т. На думку представників BLAU Chem, це дозволить спростити перехід аграріїв на використання РКД навіть у поточних важких фінансових умовах.

У компанії також зазначають, що застосування американської технології прямого хімічного синтезу дозволило "УТК Хімальянс" [торговельний підрозділ групи] лише за друге півріччя поточного року відвантажити споживачам 5,4 тис. т високоякісних рідких комплексних добрив, або 14% від оціночної потреби ринку України в 2019 році.

Читайте також: Складний фосфор

Після введення ембарго на російські добрива українські виробники і трейдери почали активно шукати шляхи компенсації втрачених обсягів фосфорного імпорту. "Ми звикли говорити, що консервативність агрономів гальмує інновації. Проте, друге півріччя 2019 р. вдарило по всіх агровиробниках. Зниження цін на основні с/г культури спонукало навіть найбільш консервативні компанії задуматися над скороченням витрат. Тому попит на модернізацію наявної техніки виріс більш суттєво, ніж на купівлю нової. Почалися зміни в базовому процесі агровиробництва, в багатьох холдингах і навіть невеликих фермерських господарствах", – розповідає Рубан.

Він також прогнозує, що у найближчі 2-3 роки в Україні відбудеться революційний перехід до більш досконалих систем удобрення, що дає економію 30% вартості внесення добрив. "Вже є господарства, які не вносять жодної тонни твердих мінеральних добрив. І це майбутнє українського АПК. За моїм прогнозом, до 2022 року внесення КАС як замінника азотних добрив перевищить 1 млн т на рік, а аміаку – 200 тис. т на рік. Що ж стосується внесення РКД (альтернативи фосфатним добривам), то його внесення збільшиться в 10 разів і сягне 200-300 тис. т на рік", — вважає Рубан.

Довідка: Агрохімічна виробнича компанія "Блау Кем" (Blau Chem), що входить до групи UTK, створена в 2019 році як національний виробник інноваційних рідких і водорозчинних добрив останнього покоління. Група UTK працює на українському ринку вже понад 10 років. Раніше вона спеціалізувалася на торгівлі мінеральними добривами і наданні послуг з внесення рідких мінеральних добрив.