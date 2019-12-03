Без дрібного шрифту: НБУ зобов’язав банки розкривати всі умови кредитів

Національний банк України ухвалив нові вимоги до розкриття банками інформації про послуги в рекламі та на вебсайтах, а також рекомендації щодо організації банками розгляду звернень споживачів.



Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Мета нових вимог – забезпечити повну, прозору та зрозумілу інформацію про послуги для споживачів. У свою чергу, рекомендації щодо роботи зі зверненнями покликані забезпечити якісний розгляд банками звернень та самостійне виправлення ними виявлених порушень прав споживачів. Банкам потрібно змінити інформацію про послуги на вебсайтах та у рекламі, щоб відповідати вимогам. Розуміючи, що це потребує часу та ресурсів, НБУ дає фінансовим установам 6 місяців для адаптації", – наголосили у НБУ.

Усі банки через три місяці повинні надавати вичерпну інформацію про послуги на вебсайті в єдиному уніфікованому форматі. Зокрема, вказувати повну вартість послуги, у тому числі комісії третім особам та платежі за додаткові послуги (наприклад, страхової кампанії, державного реєстратора, нотаріуса, оцінювача), періодичність погашення кредиту, умови дострокового повернення, можливі штрафи у випадку невиконання клієнтом зобов’язань тощо.

Управління захисту споживачів фінансових послуг Національного банку через три місяці почне контролювати дотримання банками цих вимог та здійснювати щоденний моніторинг вебсайтів.

В НБУ зауважили, що за нерозкриття інформації передбачені штрафи від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок.

Через шість місяців на вебсайтах банків мають з’явитися калькулятори для розрахунку витрат або доходів від послуги.

Також через півроку запрацюють нові вимоги до розкриття інформації в рекламі. Реклама так само має містити істотні характеристики банківської послуги, зокрема, інформацію про повну вартість, умови отримання послуги, ризики тощо.

Нагадаємо, згідно із даними дослідження українські банки продовжують обманювати клієнтів.