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03
Вт., груд.
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Суд дозволив заочно арештувати Жеваго

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Суд дозволив заочно заарештувати ексвласника банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго, якого підозрюють в причетності до заволодіння 2,5 млрд грн фінустанови.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Генпрокуратури.

"У зв’язку із систематичною неявкою до органу досудового розслідування його оголошено у міжнародний розшук та слідчим суддею надано дозвіл на його затримання. Вказана ухвала суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою є підставою для затримання підозрюваного за межами України та видачі такої особи компетентним органам України", — поінформували в ГПУ.

 У відомстві зазначили, що Жеваго підозрюють в організації розтрати майна банку Фінанси і кредит і легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо:

суд арешт Костянтин Жеваго