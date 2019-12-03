Суд дозволив заочно арештувати Жеваго

Суд дозволив заочно заарештувати ексвласника банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго, якого підозрюють в причетності до заволодіння 2,5 млрд грн фінустанови.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Генпрокуратури.
"У зв’язку із систематичною неявкою до органу досудового розслідування його оголошено у міжнародний розшук та слідчим суддею надано дозвіл на його затримання. Вказана ухвала суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою є підставою для затримання підозрюваного за межами України та видачі такої особи компетентним органам України", — поінформували в ГПУ.
У відомстві зазначили, що Жеваго підозрюють в організації розтрати майна банку Фінанси і кредит і легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо:
- У липні 2019 року Державне бюро розслідувань оголосило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку "Фінанси та кредит" про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови. Також у рамках розслідування двох кримінальних провадженнях було повідомлено про підозру 7 колишнім посадовцям фінустанови, чотири з яких зараз перебувають у міжнародному та державних розшуках.
- 27 вересня ДБР заочно вручило Костянтину Жеваго підозру в причетності до розкрадання коштів баку "Фінанси і кредит" на суму 2,5 млрд грн.
- 3 жовтня в Нацбанку повідомили, що Шевченківський райсуд Києва стягнув 1,5 млрд грн з ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго на користь регулятора.
- 9 жовтня у ДБР повідомили про оголошення Костянтина Жеваго у національний розшук, а також про намір оголосити його у міжнародний розшук.
- 16 жовтня Жеваго відреагував на оголошення його у розшук.