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03
Вт., груд.
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В Україні з кожним роком реєструють все менше індустріальних парків

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В останні кілька років кількість зареєстрованих в Україні індустріальних парків (ІП) зменшується. При цьому велика частина з них перебуває в незавершеному стані.

Про це свідчить дослідження компанії EVON Group, інформує БІЗНЕС. 

Так, якщо у 2017 році було зареєстровано 13 ІП, то в 2018-му — 9, а в поточному році — лише 6. При цьому, згідно з даними дослідження, 23 індустріальних парків не мають споруд, 22 проєктуються, до 23-х підведені мережі, до 9-ти лише підводяться, а 5 мають старі мережі. Ще 6 ІП перебувають на стадії будівництва.

Зменшення кількості індустріальних парків експерти пов'язують з відсутністю керуючої компанії з кваліфікованими співробітниками, слабким попитом на розміщення серед потенційних резидентів, а також з недоліком фінансування з боку інвесторів.

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"Резидентів цікавить якість інфраструктури і наявність комунікацій, а їх створення і підведення часом займає по декілька років. Швидкість процесу і якість результату багато в чому залежать від наявних ресурсів і зв'язків. Тому важливо правильно визначити, на яких етапах варто залучати інвесторів, і на яких умовах з ними співпрацювати", — зазначають в EVON Group.

Нагадаємо:

Індустріальні парки дослідження