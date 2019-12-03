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03
Вт., груд.
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АМКУ хоче оштрафувати фармацевтичну компанію за завищення цін на ліки

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Глобальній фармацевтичній компанії Novo Nordisk та восьми її українським дистриб’юторам загрожує штраф від Антимонопольного комітету за "ціновий картель".

Про це написала колишня державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

З 2016 року Комітет розслідує змову між компанією Novo Nordisk та її дистриб’юторами в Україні – ТОВ "Медфарком", ПАТ "Медфарком-Центр", ТОВ "БаДМ", ТОВ "БаДМ-Б", ТОВ "Аптека "3І"", ПАТ "Ганза", ТОВ "Фармадіс" та ТОВ "Медфарм".

За версією АМКУ, зазначені компанії  у 2011-2017 роках уклали договори, умови яких призвели до необґрунтованого завищення цін на препарати Novo Nordisk для кінцевого споживача.

Якщо порушення буде доведене, відповідачі отримають штраф у розмірі до 10% від доходу за останній звітний рік.

Загребельська нагадала, що ще в травні 2019 року АМКУ направив подання з попередніми висновками у справі усім згаданим компаніям, окрім "БаДМ-Б", "Аптека 3І" та "Ганза".

"Хоча це не є перешкодою для Комітету розглядати справу та приймати рішення, в даному випадку АМКУ чекав півроку. Якщо Комітет не встигне розглянути справу в 2019 році, то прийняти рішення зможе вже не раніше березня 2020. Також у такому випадку штраф може бути накладений вже тільки за дохід 2019 року, якого у "зниклих" трьох компаній може не бути", – заявила Загребельська.

Також вона нагадала, що у випадку прийняття АМКУ рішення щодо вчинення компаніями порушення, споживачі (фізичні і юридичні особи), які переплатили за придбані лікарські засоби, будуть мати право у судовому порядку відшкодувати спричинену їм шкоду в подвійному розмірі.

АМКУ Novo Nordisk