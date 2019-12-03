АМКУ хоче оштрафувати фармацевтичну компанію за завищення цін на ліки

Глобальній фармацевтичній компанії Novo Nordisk та восьми її українським дистриб’юторам загрожує штраф від Антимонопольного комітету за "ціновий картель".

Про це написала колишня державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

З 2016 року Комітет розслідує змову між компанією Novo Nordisk та її дистриб’юторами в Україні – ТОВ "Медфарком", ПАТ "Медфарком-Центр", ТОВ "БаДМ", ТОВ "БаДМ-Б", ТОВ "Аптека "3І"", ПАТ "Ганза", ТОВ "Фармадіс" та ТОВ "Медфарм".

За версією АМКУ, зазначені компанії у 2011-2017 роках уклали договори, умови яких призвели до необґрунтованого завищення цін на препарати Novo Nordisk для кінцевого споживача.

Якщо порушення буде доведене, відповідачі отримають штраф у розмірі до 10% від доходу за останній звітний рік.

Загребельська нагадала, що ще в травні 2019 року АМКУ направив подання з попередніми висновками у справі усім згаданим компаніям, окрім "БаДМ-Б", "Аптека 3І" та "Ганза".

"Хоча це не є перешкодою для Комітету розглядати справу та приймати рішення, в даному випадку АМКУ чекав півроку. Якщо Комітет не встигне розглянути справу в 2019 році, то прийняти рішення зможе вже не раніше березня 2020. Також у такому випадку штраф може бути накладений вже тільки за дохід 2019 року, якого у "зниклих" трьох компаній може не бути", – заявила Загребельська.

Також вона нагадала, що у випадку прийняття АМКУ рішення щодо вчинення компаніями порушення, споживачі (фізичні і юридичні особи), які переплатили за придбані лікарські засоби, будуть мати право у судовому порядку відшкодувати спричинену їм шкоду в подвійному розмірі.