Під Радою знову бунтують ФОПи (ВІДЕО)

Як повідомляє БІЗНЕС, учасники акції вимагають скасувати закони №№128 та 129 (колишні законопроєкти №1053-1 та 1073).

За даними Комітету підприємців України, який є організатором протесту, ухвалені закони зобов`язують до кінця наступного року майже мільйон "спрощенців" (більше 72% від зареєстрованих) переходити на РРО. З них більше 11% у віці за 60 років.

"Але й серед інших вікових груп буде чимало тих, для кого використання нібито безкоштовних програмних РРО, та ще й з необхідністю попереднього програмування, стане неабиякою проблемою через відсутність відповідних навичок. Саме це та недовіра до нових гаджетів ставитимуть перед вибором чи закривати власну справу чи купувати звичайні РРО", — кажуть у Комітеті.

Також зазначається, що перед значною частиною підприємців, які підпадають під фіскалізацію, постане питання придбання нових телефонів, адже а станом на 2018 рік смартфони використовували лише 45% українців.

"Усе це показує, що безкоштовність запровадження програмних РРО це не більше ніж міф, а те скільки коштуватиме і підприємцям і державі виконання законів, що набули чинності, потребує ретельних розрахунків. Особливо з урахуванням того, що деякі посадовці визнають, що збільшення надходжень до бюджету від цього не очікують. Висновок – якщо не вистачає "політичного духу" визнати помилки і розпочати з "чистого листка", ці регулювання запроваджені у "турборежимі" потрібно невідкладно виправляти", — заявляють в Комітеті.

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