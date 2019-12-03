ФРУ просить Гончарука прискорити запуск трудової реформи

Про це йдеться у повідомленні ФРУ у Facebook, інформує БІЗНЕС.

У Федерації наголосилои, що зміни на ринку праці проходять швидше, ніж зміни у національному законодавстві про працю та зайнятість. Необхідність оновлення актів трудового законодавства зумовлена їх недосконалістю, що позбавляє працівників можливості підвищувати конкурентоспроможність на ринку праці, конкурувати з сусідніми країнами. Відсутня мотивація до створення реального професійного розвитку працівників.

"Наприклад, важливим документом, що регулює допуск працівника до роботи, є Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП), який потребує негайного оновлення. Адже ДКХПП не відповідає ні потребам роботодавців, ні потребам працівників в достатній мірі, оскільки містить велику кількість регулятивних норм, які не відповідають сучасному ринку праці", – зазначають у ФРУ.

Також, на їхню думку, необхідно дерегулювати та зробити новим основний документ, який визначає професійні назви робіт та повинен застосовуватися усіма суб’єктами господарювання під час прийняття на роботу працівників – Класифікатор професій.

Ринку праці сьогодні потрібні гнучкі правила та можливість швидко реагувати на сучасні виклики, наголошуєтьмя у звернені ФРУ до прем’єра. Федерація має відповідні напрацювання і готова їх запропонувати та долучитися до системного реформування ринку праці та зайнятості.

Варто нагадати, що ФРУ надала Мініосвіти пропозиції щодо оновлення Переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти держбюджету. Для цього Федерація разом з підприємствами, галузевими та територіальними об’єднаннями роботодавців опрацювала питання щодо робітничих професій, яких потребуватиме ринок праці у середньостроковій перспективі у регіональному розрізі.

Нагадаємо, бізнес запропонував топ-10 новацій до трудового законодавства.