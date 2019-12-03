Важливо зберегти робочі місця – Милованов про малу приватизацію

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у програмі "Свобода слова" на ICTV, передає БІЗНЕС.

"Аби провести малу приватизацію і передається велика кількість цих підприємств – вже було передано 416, якщо я не помиляюсь. Але цифра вже більша, тому що кожного дня потроху передаються підприємства на приватизацію", – зазначив Милованов.

Міністр пояснив, що на малі підприємства, які мають активи (будівлі, ресурси), але не працюють ефективно, будуть залучати інвесторів, підіймати виробництво. За його словами, важливо зберегти робочі місця, а в ідеалі – навіть збільшити їх кількість.

"Великі підприємства – це окрема історія, бо кожне є главою в історії України та для кожного треба обрати радника приватизаційного. Це буде компанія, яка працює з цим підприємством, готує його, знаходить інвесторів, розробляє стратегічний план розвитку, вирішує певні проблеми, як це часто буває (старі борги, судові справи) – і пропонує розвиток цього підприємства", – наголосив міністр.

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Велика приватизація по-українськи

Милованов також зазначив, що держава може лише змінити своїх представників в управлінні підприємствами, а всі питання щодо управління і розвитку вирішують наглядові ради.

"У нас реформа корпоративного врядування, тому в нас немає процесу бездумного. Ми тільки маємо право, як держава, замінити державних представників [в управлінні держпідприємством - ред.]. Це все, що ми можемо зробити. Все інше роблять наглядові ради. І наглядові ради несуть відповідальність за те, як працює підприємство", – пояснив міністр.

Він зазначив, що на особливо важливих підприємствах аналізується, наскільки якісною є робота наглядових рад і керівництва. "На кількох важливих підприємствах немає наглядових рад. Вони там формуються і будуть вирішувати майбутнє компанії, включно зі стратегією розвитку", – додав Милованов.

За його словами, в Україні інколи стається, що керівник держпідприємства звинувачує державу, тобто свого роботодавця, у рейдерстві, Або може подати у суд, щоб заборонити приватизацію підприємства – і при цьому далі ходити на роботу та отримувати зарплату.

Нагадаємо, 25 листопада Фонд держмайна прийняв на приватизацію ще 76 державних підприємств. Таким чином до продажу було погоджено 415 держоб'єктів.