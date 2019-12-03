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03
Вт., груд.
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Важливо зберегти робочі місця – Милованов про малу приватизацію

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При проведенні малої приватизації важливо зберегти робочі місця, а в ідеалі – навіть збільшити їхню кількість.

 Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у програмі "Свобода слова" на ICTV, передає БІЗНЕС.

"Аби провести малу приватизацію і передається велика кількість цих підприємств – вже було передано 416, якщо я не помиляюсь. Але цифра вже більша, тому що кожного дня потроху передаються підприємства на приватизацію", – зазначив Милованов.

Міністр пояснив, що на малі підприємства, які мають активи (будівлі, ресурси), але не працюють ефективно, будуть залучати інвесторів, підіймати виробництво. За його словами, важливо зберегти робочі місця, а в ідеалі – навіть збільшити їх кількість.

"Великі підприємства – це окрема історія, бо кожне є главою в історії України та для кожного треба обрати радника приватизаційного. Це буде компанія, яка працює з цим підприємством, готує його, знаходить інвесторів, розробляє стратегічний план розвитку, вирішує певні проблеми, як це часто буває (старі борги, судові справи) – і пропонує розвиток цього підприємства", – наголосив міністр.

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                    Велика приватизація по-українськи

Милованов також зазначив, що держава може лише змінити своїх представників в управлінні підприємствами, а всі питання щодо управління і розвитку вирішують наглядові ради.

"У нас реформа корпоративного врядування, тому в нас немає процесу бездумного. Ми тільки маємо право, як держава, замінити державних представників [в управлінні держпідприємством - ред.]. Це все, що ми можемо зробити. Все інше роблять наглядові ради. І наглядові ради несуть відповідальність за те, як працює підприємство", – пояснив міністр.

Він зазначив, що на особливо важливих підприємствах аналізується, наскільки якісною є робота наглядових рад і керівництва. "На кількох важливих підприємствах немає наглядових рад. Вони там формуються і будуть вирішувати майбутнє компанії, включно зі стратегією розвитку", – додав Милованов.

За його словами, в Україні інколи стається, що керівник держпідприємства звинувачує державу, тобто свого роботодавця, у рейдерстві, Або може подати у суд, щоб заборонити приватизацію підприємства – і при цьому далі ходити на роботу та отримувати зарплату.

Нагадаємо, 25 листопада Фонд держмайна прийняв на приватизацію ще 76 державних підприємств. Таким чином до продажу було погоджено 415 держоб'єктів.

 

 

Мала приватизація Тимофій Милованов