Справа VAB Банку: НАБУ оголосило Мальцева в розшук

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на МВС

У базі розшуку датою зникнення зазначене 21 листопада, той самий день, коли зник ексвласник VAB Банку Олег Бахматюк.

Бахматюка оголосили в розшук 22 листопада.

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