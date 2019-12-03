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Трансормація Бізнесу

Справа VAB Банку: НАБУ оголосило Мальцева в розшук

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Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук ексголову правління VAB Банку Дениса Мальцева.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на МВС

У базі розшуку датою зникнення зазначене 21 листопада, той самий день, коли зник ексвласник VAB Банку Олег Бахматюк.

Бахматюка оголосили в розшук 22 листопада.

Нагадаємо:

  • 11-12 листопада НАБУ оголосило про підозри восьми особам та низці приватних компаній, афільованих із власниками "VAB Банку" у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого фінустанові Нацбанком у 2014 році. Серед підозрюваних — Олександр Писарук, який в 2014—2015 роках був першим заступником голови НБУ, член ради НБУ Микола Каленський, ексдиректор гендпартамента банківського нагляду НБУ Алла Шульга. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. НАБУ просить суд заарештувати главу правління "Райффайзен Банку Аваль" Олександра Писарука і встановити заставу в 30 млн грн.
  • 12 листопада Європейська бізнес-асоціація, Американська торгівельна палата в Україні, Форум провідних міжнародних фінансових установ і Союз підприємців України виступили зі спільною заявою, в якій висловили занепокоєння щодо ситуації навколо Олександра Писарука.  
  • 13 листопада учасники платформи БІЗНЕС100 висловили занепокоєння через можливі репутаційні втрати України внаслідок арешту голови правління АТ "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука. У САП заявили, що вимагатимуть арешту для Писарука.
  • 13 листопада НАБУ заочно оголосило підозру Бахматюку.
  • 22 листопада Бахматюк різко відреагував на оголошення в розшук у справі "VAB Банку"
НАБУ Справа VAB Банку Денис Мальцев