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Пн., груд.
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Оприлюднено деталі угоди з придбання частки Ocean Plaza

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Бізнесмен Василь Хмельницький має намір опосередковано через UPD Holdings Limited придбати 35% акцій компанії Ocean Plaza Project.

Про це повідомив голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв, інформує БІЗНЕС з посиланням на "НВ Бізнес".

"Він [Василь Хмельницький] викуповує акції у двох англійців, які володіють 20% і 15% акцій торгового центру", — уточнив голова АМКУ.

Зазначається, що до "англійців" ці цінні папери належали родині Аркадія Ротенберга. Після операції ТРЦ залишиться під контролем російської компанії ТПС Нерухомість.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2019 року в АМКУ повідомили, що компанія UPD Holdings Limited українського бізнесмена Василя Хмельницького планує придбати більше 25% акцій кіпрської Ocean Plaza Project Ltd.

Довідка: ТРЦ Ocean Plaza відкрили у 2012 році з інвестиціями в $ 300 млн. Загальна площа складає 165 тис. кв. метрів. Формальний власник – "Інвестиційний союз Либідь", створений в 2009 році. Станом на 16 жовтня кінцевим бенефіціаром вважається кіпрська компанія Ocean Plaza Project Ltd.

 

Василь Хмельницький АМКУ Ocean Plaza