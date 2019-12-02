business head ads

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

Торгівля землею розшарує суспільство на правлячих…

Ірина Паламар

"Гнучкий" тренд. Чому феномен коворкінгів набирає…

Левон Папоян

Як перевести бізнес у "біле" поле?

Олег Тарарай

Створення БФР дає надію на об’єктивне…

В’ячеслав Черкашин

Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень…

Микола Горбачьов

02
Пн., груд.
24 Нові матеріали

В аеропорту Одеси провели обшуки через "відмивання" понад 11 млн грн

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Правоохоронці викрили схему привласнення понад 11 млн грн комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" під час ремонтних робіт на території об'єкта.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Генпрокуратури України.

Оперативники встановили, що посадові особи  у змові з підконтрольним генпідрядником безпідставно перераховували гроші фіктивним комерційним структурам. Ці фірми були оформлені в якості субпідрядників, з ними підписувалися акти прийому-передачі робіт і послуг, які фактично виконані не були.

"Таким чином, зловмисники привласнили понад 11 млн грн на роботах із загальним бюджетом у 38,2 млн грн. За висновками профільних експертів, неякісно виконані роботи могли становити загрозу життю і здоров'ю пасажирів аеропорту", – повідомили в ГПУ.

Обшуки проводилися в кінці минулого тижня на території авіапідприємства і в офісних приміщеннях фігурантів справи. Під слідчих дій було вилучено печатки, документацію та електронні носії, що містять інформацію про незаконні фінансово-господарські операції. 

Керівнику комерційної структури генпідрядника оголошено підозру у ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України".

Нагадаємо, 22 листопада силовики прийшли з обшуком в Одеський морський порт.

 

Одеса обшуки ГПУ