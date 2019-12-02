В аеропорту Одеси провели обшуки через "відмивання" понад 11 млн грн

Правоохоронці викрили схему привласнення понад 11 млн грн комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" під час ремонтних робіт на території об'єкта.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Генпрокуратури України.

Оперативники встановили, що посадові особи у змові з підконтрольним генпідрядником безпідставно перераховували гроші фіктивним комерційним структурам. Ці фірми були оформлені в якості субпідрядників, з ними підписувалися акти прийому-передачі робіт і послуг, які фактично виконані не були.

"Таким чином, зловмисники привласнили понад 11 млн грн на роботах із загальним бюджетом у 38,2 млн грн. За висновками профільних експертів, неякісно виконані роботи могли становити загрозу життю і здоров'ю пасажирів аеропорту", – повідомили в ГПУ.

Обшуки проводилися в кінці минулого тижня на території авіапідприємства і в офісних приміщеннях фігурантів справи. Під слідчих дій було вилучено печатки, документацію та електронні носії, що містять інформацію про незаконні фінансово-господарські операції.

Керівнику комерційної структури генпідрядника оголошено підозру у ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України".

Нагадаємо, 22 листопада силовики прийшли з обшуком в Одеський морський порт.