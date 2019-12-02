У Фонді держмайна назвали термін продажу ОПЗ

Про це заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко під час ІІ Саудівсько-українського аграрного бізнес-інвестиційного форуму, інформує БІЗНЕС з посиланнямна AgroPolit.

"Щодо Одеського припортового заводу, то там поміняли директора і наглядову раду. Є проблеми з боргами, які накопичені у попередні роки, але є план, як очистити цей актив і вивести його на продаж. Очікувана дата продажу: кінець наступного року", – сказав Сенниченко.

У грудні Фонд планує провести 147 аукціонів з приватизації загальною вартістю 274,1 млн грн через ProZorro.Продажі.

Серед найбільших об’єктів — "Трансмаш" у Кривому Розі, незавершене будівництво "Оздоровчого комплексу "Прикарпаття" в Яремче, незавершене будівництво енергоцеху на 9 577,8 кв. метрів біля метро "Шулявська" в Києві, незавершене будівництво "Будремкомплекту" на 6 822,3 кв. метрів біля метро "Академмістечко" в Києві, акції "Мирогощанського аграрію", дослідний завод Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАНУ, незавершене будівництво комплексу реабілітації, оздоровлення та відпочинку під Києвом та ін.

Нагадаємо: