У Фонді держмайна назвали термін продажу ОПЗ

Одеський припортовий завод планується продати орієнтовно в кінці 2020 року.
Про це заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко під час ІІ Саудівсько-українського аграрного бізнес-інвестиційного форуму, інформує БІЗНЕС з посиланнямна AgroPolit.
"Щодо Одеського припортового заводу, то там поміняли директора і наглядову раду. Є проблеми з боргами, які накопичені у попередні роки, але є план, як очистити цей актив і вивести його на продаж. Очікувана дата продажу: кінець наступного року", – сказав Сенниченко.
У грудні Фонд планує провести 147 аукціонів з приватизації загальною вартістю 274,1 млн грн через ProZorro.Продажі.
Серед найбільших об’єктів — "Трансмаш" у Кривому Розі, незавершене будівництво "Оздоровчого комплексу "Прикарпаття" в Яремче, незавершене будівництво енергоцеху на 9 577,8 кв. метрів біля метро "Шулявська" в Києві, незавершене будівництво "Будремкомплекту" на 6 822,3 кв. метрів біля метро "Академмістечко" в Києві, акції "Мирогощанського аграрію", дослідний завод Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАНУ, незавершене будівництво комплексу реабілітації, оздоровлення та відпочинку під Києвом та ін.
Нагадаємо:
- Президент України Володимир Зеленський вважає, що інвестори не поспішають вкладатися в ОПЗ через його великі борги.
- В Офісі президента вважають, що приватизація ОПЗ може зайняти не менше 6-7 місяців.