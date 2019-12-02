Вперше кіберспортивна команда розмістить свої акції на біржі 

Кіберспортивна організація Astralis Group, що володіє данською командою Astralis наступного тижня планує розмістити свої акції на фондовій біржі Nasdaq.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Bloomberg.

Таким чином компанія стане першою організацією в історії кіберспорту, яка розмістила свої акції на біржі. Команда Astralis планує залучити на IPO $18-22 млн (125-150 млн данських крон). Ціна розміщення складе 8,95 крони за акцію.

Глава Astralis Group Микола Ніхольм впевнений, що IPO буде успішним. "Ми вважаємо, що сьогодні закладається основа деяких з найбільш цінних і знакових брендів за останні 10 років", — зазначив Ніхольм.

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За його словами, інвестори з Європи і Азії вже подали заявок на суму близько $8 млн.

Довідка: Astralis Astralis – чемпіони світу по грі Counter-Strike: Global Offensive. Команда була утворена у 2016 році і встигла виграти чотири великих чемпіонату з CS:GO, тричі виступити в Києві на StarLadder i-League StarSeries і заробити в загальній складності близько $7,4 млн призових. Astralis на турнірі Нагадаємо, за оцінками експертів, до 2022 році світовий ринок кіберспорту буде генерувати близько $2 млрд прибутку, а його аудиторія зросте до 595 мільйонів.