business head ads

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

Торгівля землею розшарує суспільство на правлячих…

Ірина Паламар

"Гнучкий" тренд. Чому феномен коворкінгів набирає…

Левон Папоян

Як перевести бізнес у "біле" поле?

Олег Тарарай

Створення БФР дає надію на об’єктивне…

В’ячеслав Черкашин

Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень…

Микола Горбачьов

02
Пн., груд.
24 Нові матеріали

Уряд призначив тимчасового очільника АРМА

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Кабінет міністрів України відсторонив Антона Янчука від виконання обов'язків голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це свідчить розпорядження уряду №1146-р від 27 листопада, інформує БІЗНЕС.

Згідно з документом, тимчасово виконуючим обов'язки глави відомства призначений Віталій Сигидин, який обіймав посаду начальника відділу моніторингу ефективності менеджменту активів АРМА.

Читайте також: Антон Янчук: Для того, щоб суспільство відчуло користь від діяльності АРМА, нам потрібен час

Нагадаємо, 21 листопада Кабмін повідомив, що покарає керівництво АРМА за зрив опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі на Львівщині.

Кабмін АРМА