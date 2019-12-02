Уряд призначив тимчасового очільника АРМА

Кабінет міністрів України відсторонив Антона Янчука від виконання обов'язків голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це свідчить розпорядження уряду №1146-р від 27 листопада, інформує БІЗНЕС.

Згідно з документом, тимчасово виконуючим обов'язки глави відомства призначений Віталій Сигидин, який обіймав посаду начальника відділу моніторингу ефективності менеджменту активів АРМА.

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Нагадаємо, 21 листопада Кабмін повідомив, що покарає керівництво АРМА за зрив опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі на Львівщині.