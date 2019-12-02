Нефьодов анонсував звільнення понад півтисячі одіозних митників

Більше 500 найодіозніших співробітників митниці не потраплять до нової Державної митної служби (ДМС) і будуть звільнені.

Про це сказав голова Держмитниці Максим Нефьодов в ефірі "Українського Радіо", інформує БІЗНЕС.

"Це означає, що в дуже багатьох регіонах нам вдасться прямо зараз обезголовити схеми. Але дуже важливий наступний крок — нам треба замістити їх професійними і чесними людьми. Тому що інакше на два-три місяці всі притихнуть, після цього хтось там організує таку саму історію...Я абсолютно не вірю людям, які 20 років створювали ту систему, яка очевидно не задовольняє ні нас як платників податків, ні політиків. Цих людей треба змінювати і давати шанс новим людям, молоді, випускникам митної академії, комусь, хто прийде з бізнесу, з брокерської спільноти, з суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності", — вважає Нефьодов.

Він повідомив, що в кінці грудня розпочинаються конкурси на посади в нову ДМС. "Будь ласка, повірте нам, що тепер можна і треба буде працювати чесно. Подавайтеся і хай переможе найкращий. З наступного року ми починаємо програму підняття зарплати митників, тому подавайтесь", — закликав очільник ДМС.

Він також висловив сподівання, що вже цього року Кабмін ухвалить рішення про старт роботи Нової митниці.

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