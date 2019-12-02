Український фонд стартапів доотримає ще 50 млн грн

Про це сьогодні на брифінгу повідомив прем`єрміністр України Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.

"Ми прийняли рішення збільшити розмір цього фонду. Він становитиме 440 млн грн. Це, звичайно, не астрономічна цифра, але вона дозволяє видавати в руки максимум. Буде обмеження до 75 тис. доларів на одну команду, один стартап. Але це, на нашу думку, вже величезний крок вперед", — сказав Гончарук.

Він оголосив, що відсьогодні Фонд починає повноцінно працювати і приймати заявки від стартаперів.

За даними очільника уряду, наприкінці року може відбутися перший Pitch-event (коротка презентація бізнес-концепцій перед конкурсною комісією). "Вже до кінця цього року бізнес-проєктам, які пройдуть відбір, ми видамо перші 40 млн грн. Наступного по 60 млн у квартал, тобто 240 млн в цілому на 2020 рік", — сказав прем`єр.

На перший Pitch-event можуть потрапити лише ті проєкти, заявки на які були подані в грудні. Стартапи, які заявлять про себе пізніше, розглядатимуться на наступному Pitch-event.

Гончарук зазначив, що основні сфери фінансування включають: штучний інтелект, доповнену реальність, Big Data, блокчейн, кібербезпеку, оборону, медицину та охорону здоров’я, подорожі, фінансові технології, освітні технології, робототехніку, професійні послуги, програмне забезпечення як послугу, виробництво, електронну комерцію, інтернет речей.

"Уряд прямо не втручатиметься в роботу бізнесу. Натомість, наша перемога полягатиме в тому, що шляхом підтримки стартапів та заохочення українців до підприємництва ми посилимо розвиток української економіки та створимо додаткові робочі місця", – підсумував очільник уряду.

Прийом заявок буде здійснювати через сайт https://usf.com.ua із подальшою реєстрацією на веб-порталі Фонду.

У четвер, 5 грудня, для стартаперів проведуть вебінар, щоб показати алгоритм роботи з порталом.

Нагадаємо, 11 липня розпочав роботу Український фонд стартапів. Його завдання – забезпечувати грантове фінансування компаній з інноваційним продуктом на ранній стадії розвитку. Статутний капітал Фонду сформований за рахунок держбюджету і становить 390 млн грн. Розмір гранту для одного проєкту може досягати $75 тис.

Планувалось, що Фонд стартапів почне прийом заявок від підприємців у листопаді, а в грудні проведе пітчинг-івент.