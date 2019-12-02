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02
Пн., груд.
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В Україні впровадять ВІМ-технології у будівництві

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В Україні підписали меморандум про впровадження ВІМ-технологій у будівництві.

Підписання відбулося в рамках фестивалю Steel Freedom Architecture Festival 2019, інформує БІЗНЕС з посиланням на Facebook-сторінку організаторів.

Документ підписали представники Мінрегіону, Офісу ефективного регулювання, Конфедерації будівельників України, Українського Центру сталевого будівництва УЦСС і Міждержавної гільдії інженерів консультантів. 

"Такі технології підвищать безпеку зведення об’єктів, моделюватимуть і прогнозуватимуть потенційні впливи усіх вірогідних факторів на кожному етапі будівництва. Простіше кажучи, завдяки ВІМ-технологіям Україні вдасться: вивести будівельну галузь на новий рівень; підвищити якість контролю будівельних робіт; реалізувати багато сучасних проектів", — написала у Facebook депутатка Олена Шуляк.

Довідка: ВІМ-технології (Building Information Model) — це так зване інформаційне моделювання будівельного об’єкта. Тобто, йдеться про віртуальне будівництво, що реалізовується ще задовго до його фактичного завершення.

 

меморандум ВІМ-технології