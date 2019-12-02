business head ads

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

Торгівля землею розшарує суспільство на правлячих…

Ірина Паламар

"Гнучкий" тренд. Чому феномен коворкінгів набирає…

Левон Папоян

Як перевести бізнес у "біле" поле?

Олег Тарарай

Створення БФР дає надію на об’єктивне…

В’ячеслав Черкашин

Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень…

Микола Горбачьов

02
Пн., груд.
24 Нові матеріали

Заступника Милованова викликають "на килим" через критичну ситуацію у промисловості

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Більш ніж половина українських промислових підприємств вже працюють лише на 50% своїх можливостей.

Про це сьогодні під час засідання економічного комітету ВР заявив депутат Степан Кубів, передає БІЗНЕС із посиланням на УНН.

Він звернувся до голови комітету Дмитра Наталухи із вимогою викликати заступника міністра економіки, уповноваженого з питань промисловості, на засідання спочатку економічного комітету ВР, а згодом і на засідання парламенту.

Заступник Милованова має пояснити плани відомства з окресленого питання, наголосив Кубів.

"Я би пропонував так — вибрати час, запланувати і заслухати закупника міністра, якій відповідає за розвиток міністерства, щоб показати плани міністерства (МЕРТ — ред.) у цьому напрямку. Енергетика, інші промисловості — зараз згортають свою діяльність. Беремо до прикладу Харківську область. Там 30% (населення — ред.) працюють у промисловості. На підприємствах, частина з яких віддається на приватизацію, раптово поміняли керівників, і ці підприємств сьогодні працюють всього по 2-3 дні на тиждень. Більше, ніж половина від промислових підприємств України вже працюють тільки на 50%. Ми створюємо величезну проблему. Тому я вимагаю (заслухати профільного заступника Милованова — ред. ) з питань розвитку економіки держави. Далі, треба винести питання розвитку економіки на слухання Верховної ради”, — сказав Кубів.

Наталуха підтримав пропозицію депутата. "Це варто підтримати — ситуація критична", — сказав голова економкомітету ВРУ.

Нагадаємо, бізнесмен Шуфані закликає президента врятувати українську промисловість.

криза промислове виробництво Тимофій Милованов