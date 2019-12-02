Заступника Милованова викликають "на килим" через критичну ситуацію у промисловості

Більш ніж половина українських промислових підприємств вже працюють лише на 50% своїх можливостей.

Про це сьогодні під час засідання економічного комітету ВР заявив депутат Степан Кубів, передає БІЗНЕС із посиланням на УНН.

Він звернувся до голови комітету Дмитра Наталухи із вимогою викликати заступника міністра економіки, уповноваженого з питань промисловості, на засідання спочатку економічного комітету ВР, а згодом і на засідання парламенту.

Заступник Милованова має пояснити плани відомства з окресленого питання, наголосив Кубів.

"Я би пропонував так — вибрати час, запланувати і заслухати закупника міністра, якій відповідає за розвиток міністерства, щоб показати плани міністерства (МЕРТ — ред.) у цьому напрямку. Енергетика, інші промисловості — зараз згортають свою діяльність. Беремо до прикладу Харківську область. Там 30% (населення — ред.) працюють у промисловості. На підприємствах, частина з яких віддається на приватизацію, раптово поміняли керівників, і ці підприємств сьогодні працюють всього по 2-3 дні на тиждень. Більше, ніж половина від промислових підприємств України вже працюють тільки на 50%. Ми створюємо величезну проблему. Тому я вимагаю (заслухати профільного заступника Милованова — ред. ) з питань розвитку економіки держави. Далі, треба винести питання розвитку економіки на слухання Верховної ради”, — сказав Кубів.

Наталуха підтримав пропозицію депутата. "Це варто підтримати — ситуація критична", — сказав голова економкомітету ВРУ.

Нагадаємо, бізнесмен Шуфані закликає президента врятувати українську промисловість.